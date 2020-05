Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : les vrais skaters ont pris de l'âge, mais ne seront pas rajeunis

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a été confirmé cette semaine avec une bande-annonce et du gameplay, et sera un hommage géant aux épisodes fondateurs de la saga. Le remake reprendre ainsi les niveaux, les musiques, les modes et même les skaters d'antan, quand bien même il sera aussi possible de personnaliser son avatar.

Il y aura cependant un changement assez notable au niveau des professionnels de la glisse que nous pourrons incarner. Vicarious Visions ne va bien évidemment pas reprendre les modèles pixélisés des jeux de 1999 et 2000, et a été jusqu'à scanner les visages et les corps de Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas et Bob Burnquist.

Le twist, c'est qu'ils n'auront pas droit à un rajeunissement numérique pour leur faire perdre vingt ans, mais seront bien représentés avec leur morphologie et leur âge actuels. Les skaters cités ont pour information tous entre 41 et 55 ans, ce qui ne les empêchera pas d'arborer un style décontracté, propre à la discipline. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de cinq d'entre eux posant dans les menus via la vidéo de gameplay ci-dessus. La date de sortie de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est pour rappel fixée au 4 septembre 2020.