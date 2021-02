Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : des versions Switch, PS5 et Xbox Series X et S à venir ?

Au début du mois, Activision annonçait l'arrivée prochainement de Crash Bandicoot 4: It's About Time sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, PC et Nintendo Switch, le titre n'étant pour rappel disponible que sur PS4 et Xbox One à l'heure actuelle. Une annonce qui a fait des jaloux : Tony Hawk veut lui aussi être sur d'autres plateformes.

Just heard #Crash4 is coming to new platforms and I’m kinda jealous. Hey @CrashBandicoot can you hook @TonyHawkTheGame up? — Tony Hawk (@tonyhawk) February 22, 2021

Le célèbre skateur qui prête son nom à la franchise de jeux vidéo s'est en effet amusé sur Twitter à interpeller Crash Bandicoot pour savoir si lui aussi pouvait avoir droit à un portage sur davantage de consoles. Pour rappel, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est sorti en septembre dernier sur PC, PS4 et Xbox One. S'il s'agissait à l'origine d'un simple message humoristique, il semblerait que ce soit finalement un teasing pour annoncer l'arrivée du titre sur de nouvelles plateformes, au moins sur Switch. Le compte de Crash a en effet répondu, mais surtout celui de Nintendo of America, tandis qu'Activision a simplement lâché un emoji avec des yeux, souvent utilisé pour teaser quelque chose.

C’mon Crash make it happen for @TonyHawkTheGame! — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2021

À moins qu'il ne s'agisse de community managers qui s'amusent, il semblerait donc bien que Tony Hawk's Pro Skater 1+2 puisse arriver prochainement sur Nintendo Switch, et pourquoi pas sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. En attendant, le titre est toujours affiché à 32,13 € sur Amazon.

