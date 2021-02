Crash Bandicoot 4: It's About Time annoncé sur PS5, Xbox Series X et S, PC et Switch en vidéo

Crash Bandicoot 4: It's About Time est sorti en octobre dernier sur PlayStation 4 et Xbox One, mais comme souvent avec les titres de ce genre édités par Activision, le jeu va arriver après coup sur d'autres plateformes. L'ESRB avait déjà vendu la mèche concernant une version Xbox Series X | S, mais c'est désormais officiel.

Oui, Crash Bandicoot 4: It's About Time va sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et Nintendo Switch le 12 mars prochain. C'est Toys for Bob qui s'est occupé lui-même de ces portages, et le jeu tournera en 4K native et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, tandis que la Xbox Series S aura de la 4K upscalée, mais en 60 fps aussi. Si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à niveau sera gratuite, avec la possibilité de transférer vos données de la PS4 à la PS5 ou de la Xbox One aux Xbox Series X | S. Sur PlayStation 5, il sera possible de profiter de petites nouveautés grâce à la DualSense, la manette permettra ainsi aux joueurs de « ressentir la force du blaster de Neo Cortex qui modifie l'ADN et sentir le grip lorsqu'ils utilisent le grappin de Tawna », et ils retrouveront aussi les aides et astuces pour faciliter la progression dans l'aventure.

Et la version PC dans tout ça ? Eh bien, pas de panique, Crash Bandicoot 4: It's About Time est également attendu sur ordinateurs, via Blizzard Battle.net, mais à une date encore inconnue. Le lancement se fera tout de même en 2021, d'ailleurs, Activision promet d'autres festivités dans le courant de l'année, la franchise Crash Bandicoot célébrant en effet ses 25 ans. Merci du coup de vieux. Si vous ne l'avez pas encore, Crash Bandicoot 4: It's About Time est à 52,99 € sur Amazon.