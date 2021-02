Crash Bandicoot 4: It's About Time, les nouveautés de la version PS5 vantées par une bande-annonce de gameplay

En ouverture du State of Play, nous avons découvert un jeu duquel nous pensions déjà tout savoir. Crash Bandicoot 4: It's About Time a de nouveau été montré, pour nous parler cette fois des spécificités de la version PS5 récemment confirmée, aux côtés des portages Xbox Series X et S, PC et Switch.

Rien de neuf sous le soleil, mais si vous voulez du gameplay et des informations résumant les améliorations des graphismes et l'utilisation de la DualSense, vous en avez. Et pour plus de détails, Daniel Noel d'Activision s'est targué d'un long article sur ce même sujet sur le PlayStation Blog.

Graphismes et performances améliorés S’appuyant sur les capacités impressionnantes du système PlayStation 5, Crash Bandicoot 4: It’s About Time propulse Crash dans le jeu de plateforme ultime, avec notamment un support 4K natif visant 60 FPS (nécessite un appareil compatible 4K) et des effets audio 3D optimisés (avec un casque compatible). Enchaînez les courses murales, les sauts ou les glissades avec des commandes incroyablement réactives pour venir à bout de niveaux réalisés avec amour par les équipes artistiques et d’animation. Le résultat est encore plus vivant et coloré sur PS5. Le multivers vous attend ! Grâce aux temps de chargement raccourcis, vous pourrez passer à l’action encore plus rapidement. Gâchettes adaptatives La manette sans fil DualSense vous invite à découvrir Crash Bandicoot 4: It’s About Time de façon encore plus immersive. L’expérience Crash n’a jamais été aussi tactile. Grâce aux gâchettes adaptatives, vous sentirez toute la puissance du blaster de Neo Cortex, le dynamisme du grappin de Tawna, l’énergie du jetboard de Crash ou le pouvoir du pistolet aspirateur de Dingodile. Embarquez pour une aventure vibrante et immersive, que vous évitiez les pirates et la TNT dans le Quai Marin ou que vous dévaliez les pentes de la 11e Dimension. Suivez votre progression grâce aux cartes d’activité Sur PlayStation 5, les cartes d’activité donnent aux joueurs une vision claire de leur progression dans toutes les facettes du jeu. Pour les vrais fans de la série, cela implique de terminer le jeu à 106 %. Les cartes d’activité vous permettent de suivre votre progression et de vous aider à atteindre vos objectifs dans les contre-la-montre, les niveaux flashbacks ou les combats de boss. Que vous veniez de commencer votre quête interdimensionnelle ou que celle-ci touche à sa fin, vous trouverez toujours de l’aide pour vous aider à progresser. Mise à jour et cross-play PS4 Vous possédez déjà la version PS4 du jeu ? Pas de problème. Les détenteurs d’une version physique ou numérique de Crash Bandicoot 4: It’s About Time peuvent passer de la version PS4 à la version PS5 optimisée sans coût supplémentaire. Pour les détenteurs de la version digitale PS4, il suffira d’accéder à la version PS5 du jeu sur le PlayStation Store et de le télécharger sans coût supplémentaire (à l’exception du Japon). Les détenteurs de la version physique pour PS4 devront insérer leur disque dans le système PS5 et aller sur le PlayStation Store pour télécharger la version PS5 sans coût supplémentaire (à l’exception du Japon)*. Une connexion Internet est requise pour effectuer la mise à jour. Cerise sur le gâteau, vous pourrez transférer votre sauvegarde PS4 vers votre PS5 afin de reprendre votre aventure où vous l’aviez laissée. Suivez ces étapes pour réaliser cette opération : Avant de commencer, vérifiez que vous disposez d’une connexion à Internet et que vous êtes connecté(e) à votre compte PS ;

Sur votre PS4, accédez à l’écran « Sélection de la sauvegarde » ;

Sélectionnez l’emplacement contenant les données à transférer vers votre PS5 ;

Sélectionnez « Envoyer vers le Cloud » ;

Vous serez invité(e) à confirmer l’action, sélectionnez « Envoyer vers le Cloud » ;

Un message vous informera de la réussite de l’import. Sélectionnez Continuer pour revenir au jeu ;

Sur votre PS5, accédez à l’écran « Sélection de la sauvegarde » ;

Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer vos données PS4.

Sélectionnez « Télécharger la sauvegarde Cloud » ;

Vous serez invité(e) à confirmer l’action, sélectionnez « Télécharger la sauvegarde Cloud » ;

Vous serez invité(e) à indiquer vos initiales. Indiquez vos initiales et sélectionnez Suivant ;

Vous serez invité(e) à choisir un style de jeu entre Moderne et Rétro ;

Un message vous informera de la réussite du téléchargement. Sélectionnez Continuer pour revenir au jeu.

La date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time sur PS5, c'est pour le 12 mars 2021, et il propose une upgrade next-gen gratuite : vous pouvez donc dès à présent et sans prise de tête vous procurer l'édition PS4, disponible à partir de 52,99 € sur Amazon.fr.