Crash Bandicoot 4: It's About Time annoncé et daté sur Steam de manière astucieuse, un autre projet teasé pour les Game Awards ?

En septembre 2020, Activision et Toys for Bob sortaient Crash Bandicoot 4: It's About Time sur PS4 et Xbox One, qui a ensuite eu droit à des versions PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC en début d'année dernière. Sauf que jusqu'à présent, il était nécessaire de passer par Battle.net pour se le procurer sur ordinateurs. Bonne nouvelle, ce ne sera bientôt plus le cas. En effet, le jeu de plateforme va débarquer sur Steam le 18 octobre ! Ce n'est pas l'éditeur qui a effectué l'annonce, du moins pas directement, mais un vidéaste se faisant appeler Canadian Guy Eh.

Ce dernier a reçu de la part d'Activision un carton Aku Aku's Steam-in Pizza Shack au nom déjà très évocateur et sur lequel la liste des ingrédients indique tout simplement « Crash Bandicoot 4 It's About Time Is Coming To Steam October 18th ». Difficile de faire plus clair. Mais ce n'est pas tout, car un autre message sur la boîte fait office de teasing :

Hungry for more? Try our new wumpa pizza for $12.08! Envie d'en avoir plus ? Essayez notre nouvelle pizza wumpa pour 12,08 $ !

Il s'agit d'une manière astucieuse de nous donner rendez-vous le 8 décembre prochain, mais pour quoi exactement ? Eh bien, c'est à cette date qu'aura lieu la cérémonie des Game Awards 2022. Nous devrions donc avoir droit à une annonce d'un nouveau projet Crash Bandicoot à cette occasion, qui pourrait être un brawler à la Super Smash Bros. à en croire une précédente rumeur.

Et si jamais vous vous demandez ce que contenait la boîte sans avoir envie de voir la vidéo, Canadian Guy Eh a donc eu droit à un tapis de souris Crash Bandicoot 4: It's About Time, un enregistreur audio, un tee-shirt avec la tête d'Aku Aku en guise de logo sur l'avant et l'illustration déjà présente sur l'emballage de la fausse pizza au dos, ainsi qu'un câble de recharge USB.

