Crash Bandicoot 4: It's About Time, c'est déjà l'heure de la bande-annonce de lancement

C'était il y a seulement trois petits mois qu'Activision dévoilait Crash Bandicoot 4: It's About Time, un épisode entièrement inédit des aventures du marsupial, qui nous fera voyager à travers les dimensions, menacées par le diabolique duo Neo Cortex et N. Tropy. Le jeu n'est pas attendu avant le début octobre, mais l'éditeur a pris de l'avance en diffusant sa bande-annonce de lancement, riche en gameplay.

Les nouveaux pouvoirs octroyés par les Masques quantiques à Crash et Coco sont ici montrés en pleine action au sein de niveaux encore plus fous que dans la trilogie originale. Mais ils ne seront pas les seuls protagonistes jouables de l'aventure, puisque Neo Cortex, Tawna d'un univers parallèle ou encore Dingodile pourront également être contrôlés. Le mode N. Verted modifiant les environnements traversés pour toujours plus de défis sont également exhibés, attention les yeux !

La date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time est fixée au 2 octobre sur PS4 et Xbox One, vendu 52,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Crash Bandicoot 4: It's About Time, entre tradition et modernité