Silent Hill f nous fait trembler en dévoilant son scénario en vidéo

Silent Hill f sortira dans un peu plus d'un mois sur ordinateurs et consoles de salon. Pour rappel, il s'agit du premier gros jeu inédit de la franchise depuis 2012 et il marquera un tournant dans la franchise. Malgré son nom, cet opus ne prendra pas place à Silent Hill, mais dans la ville fictive d'Ebisugaoka, au Japon.

Silent Hill f dévoile son Story Trailer





Le survival-horror de Konami et NeoBards Entertainment a eu droit à une nouvelle bande-annonce lors de la gamescom Opening Night Live 2025, avec un peu de gameplay. Le titre ne sera pas aussi mou que ses prédécesseurs, les développeurs ont conçu des affrontements plus dynamiques en s'inspirant de la popularité toujours plus grandissante des Souls-like. Silent Hill f ne devrait quand même pas rentrer dans cette catégorie, mais il y aura cette fois du défi dans les combats.

Découvrez la beauté de la terreur dans ce nouveau jeu d'horreur psychologique japonais. Lorsque la ville isolée d'Ebisugaoka, où vit Hinako Shimizu, est soudainement envahie par un brouillard, sa maison autrefois familière se transforme en un cauchemar hanté. Alors que la ville sombre dans le silence et que le brouillard s'épaissit, Hinako doit sillonner les sentiers tortueux d'Ebisugaoka, résolvant des énigmes complexes et affrontant des monstres grotesques pour survivre. Plongez dans l'univers d'Hinako imaginé par le célèbre auteur Ryukishi07, avec des ambiances sonores envoûtantes d'Akira Yamaoka et des visuels magnifiques dans un récit captivant mêlant doute, regret et choix inévitables. Hinako saura-t-elle embrasser la beauté cachée dans la terreur ou succomber à la folie qui l'attend ? Découvrez un nouveau chapitre de la série SILENT HILL, mêlant horreur psychologique et décor japonais envoûtant.

Quand sortira Silent Hill f ?





La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat.