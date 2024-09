Silent Hill 2 Remake : Konami fait un joli cadeau aux fans avant la sortie

Les fans comptent les jours avant la sortie de Silent Hill 2 Remake, le titre de Bloober Team et Konami sera jouable dès la fin de la semaine pour ceux ayant précommandé la Deluxe Edition numérique, mais en attendant, les studios font un joli cadeau aux joueurs qui n'en peuvent plus de patienter.

Vous le savez, ce Silent Hill 2 est développé par le studio polonais Bloober Team, mais le directeur artistique Masahiro Ito et le compositeur Akira Yamaoka sont venus prêter main-forte à l'équipe et s'assurer que le remake respecte bien l'œuvre de base. En plus de graphismes modernisés et de monstres inédits, nous aurons droit à une bande originale recomposée pour l'occasion et Konami dévoile aujourd'hui des extraits de la soundtrack de Silent Hill 2 Remake. Pendant près de 50 minutes, les joueurs peuvent se plonger dans l'ambiance avec des fragments des 93 pistes de la bande originale, pour l'instant disponible uniquement en précommande et au Japon sur CD. Le studio rajoute :

Cette collection du remake de SILENT HILL 2 donne une nouvelle vie à la bande originale, avec de toutes nouvelles chansons et de nouveaux arrangements de morceaux classiques, tous nouvellement enregistrés par le célèbre compositeur de la série Akira Yamaoka.

La date de sortie de Silent Hill 2 est fixée au 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5, du moins officiellement, car certains acheteurs l'ayant réservé chez GAME (au Royaume-Uni) ont déjà reçu leur copie. Vous pouvez précommander le remake contre 49,99 € sur Amazon.

