Silent Hill 2 : un nouveau gros chiffre dévoilé pour le remake

En octobre dernier, Konami et Bloober Team lançaient Silent Hill 2, un remake du survival-horror psychologique éponyme. Un titre attendu au tournant, marquant le grand retour de la franchise sur le devant de la scène. En trois jours, Silent Hill 2 Remake s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires, les studios font désormais le point trois mois après la sortie.

Konami et Bloober Team annoncent que, en date du 23 janvier dernier, Silent Hill 2 compte désormais plus deux millions de copies distribuées. Malgré ce que laisse entendre le visuel accompagnant le communiqué, il ne s'agit pas de ventes réelles, mais bien des exemplaires envoyés aux revendeurs et des copies numériques directement écoulées sur le PlayStation Store et Steam. Le palier des deux millions de ventes n'est donc plus très loin, mais il est clair que le titre peine un peu à attirer de nouveaux joueurs, les principaux intéressés ont sauté sur le jeu dès sa sortie.

Pour rappel, des jeux Silent Hill inédits sont en cours de développement, dont Silent Hill f, récemment classifié en Corée du Sud. Vous pouvez acheter Silent Hill 2 Remake à partir de 43,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

