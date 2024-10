Silent Hill 2 : un premier chiffre de ventes dévoilé, un succès pour le remake de Konami ?

Konami et Bloober Team ont lancé le 8 octobre dernier Silent Hill 2, remake du survival-horror psychologique culte de la Team Silent, sorti à l'origine en 2001. Malgré les appréhensions des fans hardcore de la franchise, le jeu est une réussite critique et de nombreux joueurs se sont lancés dans cette aventure brumeuse, que ce soit des habitués de la licence ou des néophytes.

Aujourd'hui, Konami fait un premier point sur les ventes du remake et le succès commercial est au rendez-vous. En trois jours, Silent Hill 2 s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires, sur PC et PlayStation 5. Le jeu nous emmène pour rappel dans la ville de Silent Hill aux côtés de James Sunderland, à la recherche de sa femme décédée trois ans plus tôt. Le remake propose des graphismes remis au goût du jour avec l'Unreal Engine 5, des énigmes repensées et une caméra derrière l'épaule pour des combats plus dynamiques. Au passage, les studios partagent un second making-of, faisant suite à celui dédié à la création du personnage de James. Cette fois, l'équipe de Bloober Team revient sur la conception du sound design, un élément central du jeu et qui n'a pas été assuré par Akira Yamaoka comme il y a 21 ans.

