Silent Hill 2 : « nous voulons que les joueurs se sentent mal à l'aise avec James »

Bloober Team a réussi l'impensable : moderniser fidèlement Silent Hill 2, le survival-horror culte de Konami, 23 ans après sa sortie. Le titre est disponible depuis hier sur PC et PlayStation 5, mais les studios ne lâchent pas le morceau et dévoilent désormais une série de vidéos making-of pour dévoiler les coulisses du développement.

C'est une vidéo dédiée à James Sunderland qui ouvre le bal et qui est à découvrir ci-dessus. Les membres de Bloober Team expliquent comment ils ont recréé une version plus moderne du personnage principal, qui est loin d'être un héros. Le making-of ne contient heureusement pas de spoilers (contrairement aux sous-titres italiens de la première version du remake), vous pouvez donc vous lancer dans son visionnage avant de découvrir le jeu et surtout voir la passion qui a animé Bloober Team dans sa tâche. Dans le prochain making-of, le studio « transformera le silence en peur ».

