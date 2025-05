Silent Hill 2 : la BO du remake va aussi avoir droit à ses vinyles, les précommandes sont lancées

L'année dernière sortait Silent Hill 2, un remake du jeu éponyme de Konami, développé ici par Bloober Team. Le défi était audacieux, mais le studio polonais a réussi à moderniser avec brio ce survival-horror psychologique culte, notamment en impliquant certaines de ses créateurs dans le processus : Masahiro Ito pour le design des monstres et Akira Yamaoka pour la bande originale.

Accompagné cette fois par Arkadiusz Reikowski, le compositeur japonais a livré une bande originale revisitée de son jeu d'horreur culte, pour le plus grand plaisir des fans. Comme il fallait s'en douter, des vinyles de la bande originale de Silent Hill 2 Remake vont voir le jour, grâce à Laced Records. Le label anglais propose en précommande deux éditions de la BO, avec d'abord un classique 2LP regroupant 27 pistes du jeu sur deux vinyles couleur lait. Les disques sont protégés indépendamment dans des pochettes rouges arborant des artworks de James Sunderland et de Pyramid Head, tandis que l'étiquette centrale affiche les fameux neufs carrés rouges, faisant office de point de sauvegarde dans le jeu (et déjà présents sur le steelbook, en référence à la jaquette du jeu PS2 japonais).

Pour les fans les plus fortunés, Laced Records propose également une édition limitée 6LP, avec donc six vinyles rouge et marron, chacun protégés dans des pochettes montrant plusieurs lieux emblématiques du jeu. Cette fois, ce sont 93 pistes musicales qui seront présentes, ainsi qu'un artbook de 32 pages avec des notes d'Akira Yamaoka. Il faudra cependant se délester de 125 £ pour s'offrir ce boxset deluxe. Comptez sinon 36 £ pour le 2LP blanc lait. Sinon, Black Screen Records va distribuer depuis l'Allemagne des éditions classiques de ces vinyles, avec des disques noirs. Comptez 49,99 € pour le 2LP et 159,99 € pour le boxset 6LP, sans taxes douanières cette fois.

Pour rappel, Silent Hill 2 Remake est disponible sur PlayStation 5 et PC, il vient d'ailleurs d'arriver sur l'Epic Games Store et GOG.com, vous pouvez l'acheter contre 48,99 € (- 30 %) sur la plateforme de jeux sans DRM.

