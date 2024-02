Helldivers 2 fait mieux que God of War, un premier gros chiffre de ventes dévoilé

Loin d'avoir marqué les esprits malgré ses qualités, Helldivers a eu droit à une suite, sortie le 8 février dernier. Un titre développé par Arrowhead Game Studio et édité par Sony Interactive Entertainment, disponible sur PlayStation 5 évidemment, mais également sur PC, via Steam, où il rencontre un fort succès.

Helldivers 2 est tout simplement le jeu vidéo édité par PlayStation le plus populaire sur la plateforme, ayant réuni en simultané 155 926 joueurs ce dimanche 11 février, selon SteamDB. Le shooter coopératif contre des insectes extraterrestres fait deux fois mieux que God of War et ses 73 529 joueurs connectés en même temps, ou encore Marvel's Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of Us Part I et Days Gone, des titres pourtant phare de PlayStation.

Malgré des soucis au lancement, qui seront corrigés au travers de mises à jour comme l'ont annoncé les développeurs, Helldivers 2 rencontre un véritable succès sur PC, mais pas seulement. Que ce soit sur ordinateurs ou PS5, Helldivers 2 s'est déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires, comme l'a dévoilé le CEO d'Arrowhead Game Studios Johan Pilestedt sur X/Twitter. Des ventes équilibrées à 50/50 sur les deux plateformes, mais qui évoluent très vite, le titre ayant été lancé il y a quatre jours.

Vous pouvez retrouver Helldivers 2 à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac ou Gamesplanet.