Helldivers 2 est pressé de venir répandre la démocratie dans son trailer de lancement

Si vous aimez les jeux de tir et jouez sur PlayStation, vous aurez le choix au début du mois prochain et nous en avons encore eu la preuve ce mardi. Des matchs en équipe de FOAMSTARS à l'aventure en monde ouvert jouable en coopération qu'est Suicide Squad: Kill the Justice League, il y en aura pour tous les goûts. Et à cela s'ajoutera Helldivers 2, un TPS qui ne se prendra clairement pas au sérieux et dont nous avons découvert les configurations PC mardi dernier. Il ne sortira pas avant trois bonnes semaines, mais cela n'empêche pas Sony Interactive Entertainment et Arrowhead Game Studios de partager dès maintenant sa bande-annonce de lancement.

Entre l'intonation du narrateur et son discours sur la démocratie contrôlée qui doit être répandue à travers l'univers par la force, les amateurs de nanars ont de quoi se régaler, sans parler de la mise en scène à la manière d'une vidéo de propagande bien lourde. Du côté des références, nous relevons l'expression « une main de fer dans un gant de velours » attribuée à Jean-Baptiste Jules Bernadotte, un militaire français devenu roi de Suède, et une autre plus subtile qui reprend une phrase culte pour les joueurs de Destiny, « devenez une Légende ». Après tout, les Helldivers combattront eux aussi en escouade pour venir à bout de toutes sortes de menaces extraterrestres à travers la galaxie à l'aide d'un vaste arsenal.

Helldivers 2 n'arrivera pas avant le 8 février sur PS5 et PC, mais vous pouvez déjà le précommander à la Fnac au prix de 39,99 € ou chez Gamesplanet à 35,99 €.