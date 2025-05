Helldivers 2 : des Maîtres de cérémonie à la Justice bornée, retour sur les dernières Obligations de guerre premium

Page 1 : Présentation des Obligations de guerre premium Maîtres de cérémonie et Justice bornée

Après avoir prévenu les joueurs de leur arrivée imminente et effectué quelques modifications en jeu, Arrowhead Game Studios a lancé mardi la mise à jour Le Cœur de la démocratie de Helldivers 2. Actuellement, la bataille face aux Illuministes ayant envahi la Super-Terre fait donc rage, Aiglopolis étant déjà tombé, ne laissant plus que six mégacités encore debout. Peu importe quelle sera l'issue du conflit, s'il y a bien une chose qui ne changera pas, c'est bien la possibilité pour les joueurs d'acquérir des Obligations de guerre premium, équivalents des Passes de combat de nombreux autres jeux, mais qui restent accessibles au fil du temps et dont les Super Crédits nécessaires à leur achat peuvent s'obtenir en jouant, bien que très lentement. Nous avions fait le point sur Serviteurs de la liberté en début d'année et deux autres ont été ajoutées depuis, sur lesquelles nous allons donc revenir à présent : Maîtres de cérémonie le 15 mai dernier et Justice bornée le 20 mars. Notez que des motifs pour VRR ont également été ajoutés aux Obligations de guerre premium Commandos Vipère, Flamme de la liberté, Agents chimiques et Officiers de la vérité.

Vous trouverez donc ci-dessous les principaux ajouts liés à chacun, communiqués via le PlayStation Blog (ici et là). Entre hauts gradés et ambiance de western, il y en a encore une fois pour tous les goûts.

Arme principale R-2 Amendement - Cette arme dotée d'un chargeur 20 coups est également munie d'une baïonnette pour découper les insectes en mêlée comme du beurre. Idéale pour vaincre ses ennemis avec élégance, que ce soit à distance ou en combat rapproché. Arme secondaire Sabre CQC-2 - Un sabre provenant d'une époque élégante qui vous donnera envie de mener la charge et de transpercer le cœur de nos ennemis. Arme de jet Grenade G-142 Pyrotechnie - Lorsqu'elle est lancée, elle tourne sur elle-même et couvre la zone d'étincelles avant d'exploser avec cérémonie en une boule de flammes. Adieu, pitoyables ennemis de la Super-Terre. Stratagème CQC-1 Drapeau unique - Montrez votre amour de la démocratie contrôlée et inspirez les autres grâce à ce symbole de la liberté redouté dans toute la galaxie, témoin de la grandeur de la démocratie contrôlée et servant également de lance pour asséner les valeurs de notre glorieuse souveraineté. On en a la larme à l'œil. Armures et capes Armure RE-1861 Commandant du défilé - Pour les occasions formelles, elle offre un prestige old school tout en étant suffisamment légère pour le combat. Associez-la à la Cape de la modestie incarnée pour faire briller les couleurs rouge, noir et or de la démocratie.

- Pour les occasions formelles, elle offre un prestige old school tout en étant suffisamment légère pour le combat. Associez-la à la pour faire briller les couleurs rouge, noir et or de la démocratie. Armure RE-2310 Garde d'honneur - Vous voulez quelque chose à l'apparence plus menaçante ? Ne cherchez pas plus loin. Cette armure endurcie par le combat n'en est pas moins traditionnelle. Associez-la à la Cape Étreinte de la fédération afin d'honorer nos ancêtres tombés au combat ainsi que la gloire de la Super-Terre. Ces deux armures sont dotées de l'atout Épaulettes renforcées qui offre à vos membres une chance de ne pas se casser, vous permettant de continuer à brandir le drapeau de la victoire. Interaction et titre Vous voulez inspirer le respect ? Débloquez le titre Héros décoré et l'emote Marche militaire, pour que vous et vos compagnons d'armes puissiez parader sur les cadavres de vos ennemis. Une, deux, une, deux.

Arme principale Fusil de chasse à levier R-6 Tireur d'élite - Attendez-vous à tuer le temps en trucidant des insectes et en rassemblant les poulpes, tout en gardant l'air cool. Arme de poing Revolver secondaire LAS-58 Serre - Un homme ou une femme de loi n'est rien sans sa fidèle arme de poing. Contrairement aux armes à tirs individuels, il fonctionne à l'énergie, ce qui signifie qu'une main habile et stable peut l'actionner en continu sans qu'il ne surchauffe. Alors, si vous avez besoin que ça chauffe, mais sans faire monter les degrés, le Serre est fait pour vous. Arme de jet La dynamite TED-63 - Un autre classique de l'arsenal du cowboy. Elle s'accompagne d'un minuteur réglable et libère une explosion à décorner les bœufs et aplatir les collines, capable d'éliminer les patrouilles errantes dans n'importe quelle prairie. Stratagème LIFT-860 Hover Pack - N'avez-vous jamais ressenti le besoin de vous élever au-dessus du troupeau et d'avoir une vue plongeante sur l'action ? Peut-être bien qu'il est ce qu'il vous faut. Quand ça commence à chauffer, vous pouvez vous élever et flotter pendant un court instant tout en visant. Armures et capes Armure GS-17 Maréchal de la frontière - Les Helldivers sont faits de chair et de sang, voilà pourquoi il faut bien les protéger. Cette armure est un ensemble standard moyen de régulation pour les Helldivers, mais il donne tout de même cet air de vie à la dure sur la frontière galactique, chassant du titan corrosif pour le plaisir.

- Les Helldivers sont faits de chair et de sang, voilà pourquoi il faut bien les protéger. Cette armure est un ensemble standard moyen de régulation pour les Helldivers, mais il donne tout de même cet air de vie à la dure sur la frontière galactique, chassant du titan corrosif pour le plaisir. Armure lourde GS-66 Législateur - Si toutefois vous n'êtes pas trop cowboy flingueur, mais plutôt shérif du Puits de Vernen, je vous conseille cette armure avec son étui à revolver et sa cartouchière. Les deux ensembles d'armures s'accordent à merveille avec les capes Récolteur de butin ou Voie de la cartouchière. Peu importe ce que vous choisirez, vous profiterez du passif d'armure Pistolero qui augmente la vitesse de rechargement, de dégainage et de rengainage, et qui diminue le recul de votre arme secondaire. Interaction, titre et utilitaire Justice bornée vous permet également de débloquer un nouveau titre de joueur, Super shérif, afin de montrer à tous et à toutes que vous êtes un vrai Lucky Luke de l'espace. Les malfrats des frontières de la galaxie n'auront qu'a bien se tenir. Nous y ajoutons également des cartes de joueur assorties à chaque cape et une nouvelle amélioration : l'extirpateur d'échantillon ! Lorsque vous éliminerez un ennemi, vous aurez une petite chance de récupérer un échantillon à ranger dans votre sacoche de selle. Les chapeaux de cowboys ne font pas partie de l'uniforme réglementaire des Helldivers, mais vous pouvez toujours saluer vos comparses avec l'emote Tirer le chapeau. Si tout ça ne vous titille pas la gâchette, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Yee-haw, Helldivers.

