Helldivers 2 : du contenu particulièrement toxique avec les Obligations de guerre premium Agents chimiques

Si Concord a fait un four au point de fermer ses portes deux semaines après son lancement, Helldivers 2 a été l'une des belles surprises de cette année pour Sony Interactive Entertainment et ses développeurs d'Arrowhead Game Studios. La cadence des nouveautés a été légèrement réduite au début de l'été afin de proposer du contenu plus diversifié et qualitatif, ce qui s'est ensuite traduit par la grosse mise à jour Escalade de la Liberté en juillet, puis avec les Obligations de guerre premium Flamme de la liberté début août. Le mois de septembre sera lui particulièrement toxique avec Agents chimiques, qui reprend globalement la recette de la précédente fournée, mais troque l’orange pour du jaune acide et gaz moutarde.

Ces nouveautés, détaillées ci-dessous via le PlayStation Blog, sont attendues la semaine prochaine, le jeudi 19 septembre.

Stratagèmes Arme de soutien - Un exterminateur de terminides se doit tout d’abord d’être équipé d’un bon pulvérisateur à haute pression. Armez-vous de l’indispensable TX-41 Stérilisateur , capable d’asperger l’ennemi de gaz chimique.

Stratagème - Ne vous inquiétez pas si les insectes tentent de vous attaquer par-derrière : votre fidèle AX/TX-13 Cerbère Haleine de cabot ne les laissera pas faire sans d’abord les asperger de gaz corrosif. Utilitaires Grenade - Si ces nuisibles sont encore debout après ces stratagèmes, lancez-leur la grenade au gaz G-4 . Que toute la zone soit recouverte d’un épais nuage de vapeurs toxiques !

Arme secondaire - Si un membre de votre escouade se retrouve dans votre nuage toxique, vous pourrez dégainer votre nouveau Pistolet stim P-11 pour effectuer un soin léger à distance. Intégrer des variantes de stratagèmes dans nos obligations de guerre est inédit : puisque le gaz est un outil de contrôle des foules, il semblait plus judicieux de proposer de nouveaux stratagèmes à nos Helldivers et de leur permettre d’utiliser leurs armes principales préférées. Les obligations Agents chimiques offrent ainsi plus de variété et nous espérons que les joueurs apprécieront cette initiative.





Armure et capes Ces armures sont équipées du passif Filtration avancée. Les joueurs seront ainsi résistants aux nuages de gaz générés par leurs nouveaux joujoux et même au nuage toxique jusqu’ici repoussé par le stratagème Frappe chimique orbitale. L’ AF-50 Ranger toxique est une armure légère qui se marie parfaitement avec la cape Distance de sécurité.

Si vous voulez une protection au top du top, équipez-vous de l’armure intermédiaire AF-02 Maître chimiste et de la cape Souvenir du patient zéro assortie. Chaque ensemble inclut une carte de joueur assortie aux capes. Interactions, motifs et titre Envie de faire une blague dans Helldivers 2 sans avoir à activer votre micro ? L’emote de groupe Extraction de gaz naturel est faite pour vous. Tentez de convaincre tous les membres de votre escouade de tirer sur votre doigt.

Une fois de retour dans votre vaisseau, ils pourront exprimer leur dégoût grâce à la pose de victoire Beurk .

De nouveaux motifs pour hellpod, Pélican 1 et exosquelette débarquent, couleur moutarde : attention, elle est si extra-forte qu’elle en est mortelle.

débarquent, couleur moutarde : attention, elle est si extra-forte qu’elle en est mortelle. Pour finir, si vous prenez vraiment votre rôle au sérieux, les obligations Agents chimiques comprennent le nouveau titre de joueur Extermination experte.

Si l'envie vous prend de rejoindre les rangs de Helldivers 2, il est toujours vendu à partir de 32,99 € sur Amazon et chez Cdiscount, ou 39,99 € à la Fnac sur PS5. Gamesplanet le propose actuellement à 29,99 € sur PC.