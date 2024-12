Helldivers 2 : les nouvelles Obligations de guerre premium ne sont pas des Légendes urbaines

Double dose de nouveautés pour les citoyens de la Super-Terre, qui se souviendront de ce vendredi 13 décembre 2024. Si la mise à jour gratuite Présages de tyrannie a fait ressurgir les Illuministes ces dernières heures, Arrowhead Game Studios n'en a pas oublié ses habituelles Obligations de guerre premium, un équivalent des Battle Pass d'autres jeux service, sauf que les SuperCrédits peuvent être aussi obtenus en jouant et qu'il n'y a pas de limite de temps pour les compléter, toutes restant accessibles. Après Agents chimiques en septembre et Officiers de la vérité à la toute fin octobre, place désormais aux Légendes urbaines, bien plus sobres et aux inspirations spartiates.

Ces nouveautés ont donc été détaillées sur le PlayStation Blog et sont disponibles dès maintenant.

Citoyens de la Super-Terre ! Ne craignez pas la résurgence de cette vermine illuministe ! Les Helldivers sont prêts à les affronter dans nos rues, sur le seuil de nos maisons, aux périphéries des villes et au-delà ! Le ministère de la Défense a autorisé la vente et la distribution des Obligations de guerre premium Légendes urbaines à tous les Helldivers ! Grâce à nos armes à la pointe de la technologie, vous avez combattu dans les marais, les déserts et les étendues gelées. Mais comment allez-vous faire pour repousser ces envahisseurs qui viennent jusque dans nos bras s'en prendre à nos citoyens ? Arme secondaire Pour défendre les colonies, vous allez devoir combattre au corps-à-corps dans des ruelles étroites, c'est pourquoi nous avons développé notre toute première arme de mêlée secondaire : la lance incapacitante SQC-19. Stratagèmes Combinée au stratagème Bouclier directionnel SH-51, cette arme dotée d'une excellente portée vous conférera un avantage certain. Nous pensons sincèrement que vous saurez apprécier le soutien de nos armes stationnaires, la solution idéale pour annihiler les moissonneurs illuministes qui font des ravages dans nos centres-villes. Grâce à sa puissance démocratique, l'emplacement antichar E/AT-12 vous permettra de libérer les ennemis les plus blindés. Mais que faire si vous affrontez une horde de Sans-voix et que l'emplacement antichar ne vous permet pas de les pulvériser ? Moi, je sais ce que je ferais : j'appellerais la sentinelle de flammes A/FLAM-40 ! Une tourelle lance-flammes stationnaire extrêmement puissante. Néanmoins, restez prudents, Helldivers ! Si la bonbonne rouge subit trop de tirs, la sentinelle explose et emporte tout le monde dans les flammes.

Utilitaire Pendant que vous éradiquerez l'envahisseur à coups de lance et de bouclier, vous pourrez demander l'aide de la nouvelle capsule de ravitaillement armée, une version améliorée de la capsule, dotée d'une petite tourelle capable de repousser les traînards pendant que vous récupérez vos munitions. Pensez juste à baisser la tête quand vous approchez ! Armures Vous avez toujours eu envie de ressembler à un rempart infranchissable ? Alors, l'armure lourde SR-18 Obstacle est faite pour vous ! Grâce à ses imposantes spallières et son casque à cimier rappelant les Spartiates, vous en aurez tout l'air ! Si vous voulez conserver votre agilité afin de vous déplacer rapidement dans les rues, choisissez plutôt l'armure d'éclaireur urbain SR-24, hommage vibrant aux bataillons des S.E.A.F. Ces deux armures possèdent le passif Paré au siège, qui augmente la vitesse de rechargement de l'arme principale de 30 % et la taille de son chargeur de 20 % ! Capes Les Obligations de guerre Légendes urbaines proposeront deux capes aux couleurs grises et jaunes parfaitement adaptées aux nouvelles armures : la Grande cape de résolution en béton armé frappée d'un crâne gigantesque et le Protecteur de la ligne jaune, au design asymétrique épuré. Interaction, cartes de joueurs et motifs Les Illuministes menacent d'exterminer et de réduire nos colons en esclavage. Nous avons choisi nos mots soigneusement, ils auraient peut-être dû en faire de même. L'emote Voici la démocratie aidera les poulpes à comprendre que personne ne peut conquérir la Super-Terre ! Vous trouverez également des cartes de joueurs aux couleurs des nouvelles capes, un ensemble de motifs de camouflage urbain, Jungle de béton, pour vos hellpods, votre navette et votre exocombinaison, ainsi qu'un nouveau véhicule de reconnaissance rapide ! Comme pour les Obligations de guerre précédentes, nous incluons une coquette somme de SuperCrédits. Les colons de la Super-Terre pourront dormir sur leurs deux oreilles en apprenant que le ministère de la Défense soutient nos valeureux Helldivers.

Si Helldivers 2 vous fait de l'œil, sachez qu'il est actuellement vendu 27,99 € sur Amazon et chez Cdiscount sur PS5, tandis que Gamesplanet le propose en promotion à 29,99 € sur PC.