Helldivers 2 : de l'équipement inédit en approche pour devenir de véritables Serviteurs de la liberté

Alors que Johan Pilestedt a décidé de prendre du recul vis-à-vis de Helldivers 2 et que Sony a annoncé au CES 2025 un projet de long-métrage dans l'univers de la licence, c'est bien le jeu service qui nous donne cette fois de ses nouvelles. Nous l'avions quitté en décembre avec une double ration de nouveautés, puisqu'en plus des Obligations de guerre premium Légendes urbaines, une grosse mise à jour Présages de tyrannie a fait revenir les Illuministes. Le prochain ravitaillement pour les fidèles défenseurs de la démocratie est en route et se nomme Serviteurs de la liberté.

L'arrivée de ces nouveautés est prévue pour ce jeudi 6 février et elles ont été détaillées sur le PlayStation Blog.

Soyons honnêtes, Helldivers ! La Super-Terre le vaut bien ! Il n'y a pas à tergiverser sur le sujet. Tous les Helldivers partagent la même croyance, et nous attendons une loyauté fanatique de la part de tous les Super-Terriens. Mais les Helldivers doivent prouver leur allégeance. Ils doivent laisser parler les apôtres de la démocratie qui vivent en eux ! Et le seul moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser l'équipement de nos nouvelles obligations de guerre : Serviteurs de la liberté. Stratagème Mais le dévouement à la démocratie... À quoi ça ressemble ? À une bombe. Ça ressemble à une bombe. Une bombe qui envoie un message clair : la liberté est énorme, la liberté est assourdissante et la liberté est partout. La liberté propulse la démocratie vers de nouveaux sommets, et propulse tout un tas de choses dans les airs, comme les bâtiments. Les titans corrosifs. Les sites industriels automatons. Maintenant, imaginez cette liberté parfaitement installée entre vos deux omoplates. Découvrez le sac à bombe B-100 ! Une arme de démocratie massive facile à transporter et à activer grâce à son détonateur directement accessible, par vous ou vos alliés. Une fois le sac déposé, pensez simplement à décamper en vitesse, parce que son compte à rebours de 10 secondes ne peut pas être annulé. Arme principale Comment faire pour rendre la Faucille plus puissante ? On gonfle ses performances et on fait monter la température. La Faucille à double tranchant LAS-17 est un instrument de mort sous ecstasy capable d'incinérer son propriétaire et tout ce qui se trouve dans sa ligne de tir. Serrez les dents, Helldiver. Arme secondaire Vous voulez propager la liberté ? Essayez le GP-20 Ultimatum, un pistolet lance-grenades à chargement par le canon utilisable comme arme secondaire. Ce lance-grenades sous stéroïdes va faire un carnage à courte portée. Restez néanmoins sur vos gardes, si vous ne voulez pas être libéré en même temps que vos ennemis.

Arme de jet Les Serviteurs de la liberté vous offrent également une nouvelle arme de jet. La grenade à tête chercheuse G-50 est en fait un petit drone qui vous suit partout et explose près des ennemis qu'il détecte. Il peut également attaquer les ennemis que vous signalez, comme un brave petit toutou envoyé en croisade. Armures Évoquant les capes et les robes d'antan, les armures intermédiaires IE-3 Martyr et IE-12 Justice possèdent le passif Explosifs intégrés, le meilleur moyen d'empêcher les Helldivers de devenir d'abominables Sans-voix, puisque l'armure explose et emporte tous les ennemis proches en cas de mort au combat. Personne ne peut vous contrôler, Helldiver. Ces armures possèdent également des casques aux visages stoïques, conçus pour les héros qui regardent chaque jour la mort dans les yeux. La peur ne fait pas partie de votre vocabulaire, Helldiver. Capes Enfin, vous pourrez enfiler les capes Fre Liberam et Per Democrasum, rappels symboliques de votre serment d'allégeance. Interaction et titre Cerise sur le gâteau, vous pourrez équiper le titre Serviteur de la liberté et l'emote Aux armes, apanages des véritables partisans de la démocratie. Intégrez l'ordre des plus fervents défenseurs de la Super-Terre et prouvez votre engagement envers la démocratie contrôlée grâce aux obligations de guerre Serviteurs de la liberté !

