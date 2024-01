Helldivers 2 : le TPS vante les mérites de sa version PC dans une vidéo musclée, ses configurations dévoilées

Parmi les exclusivités console PlayStation attendues cette année, l'une des premières qui marquera 2024 sera Helldivers 2, qui a troqué la vue top down du premier épisode pour devenir un TPS coopératif où l'action ne manquera pas. Si à la base Arrowhead Game Studios avait prévu de le sortir en 2023, c'est finalement le 8 février qu'il débarquera aussi bien sur PS5 que sur PC via Steam. Et c'est justement sa déclinaison pour ordinateurs qui nous intéresse à présent, puisqu'une bande-annonce dédiée vient d'être diffusée, servant à mettre en avant ses fonctionnalités.

La première et non des moindres, c'est le cross-play qui permettra à tous les joueurs de s'amuser ensemble peu importe la machine sur laquelle ils joueront (du moins en étant abonné au PlayStation Plus du côté de la PS5). La DualSense sera également supportée si jamais vous préférez une manette plutôt que le combo clavier et souris. Et il sera évidemment possible d'y jouer en 4K, du moins avec le matériel adéquat.

Les quatre configurations principales ont donc été dévoilées, avec pour la plupart la nécessité de posséder un bon gros SSD et énormément de RAM.

MINIMALE RECOMMANDÉE PERFORMANCES ULTRA PERFORMANCE MOYENNE 1080p à 30 fps 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps 4K à 60 fps PRÉRÉGLAGES GRAPHIQUES Faibles Moyens Élevés Très élevés CARTE GRAPHIQUE NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XTX PROCESSEUR Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X3D RAM DDR4 8 Go DDR4 16 Go SYSTÈME D’EXPLOITATION Windows 10 64 bits STOCKAGE HDD 100 Go (7 200 rpm) SSD 100 Go

