Ghost of Tsushima: Director's Cut est un vrai succès sur Steam, il fait mieux que God of War !

Lorsque Sony porte ses jeux sur PC, c'est un peu au petit bonheur la chance. Certains titres rencontrent immédiatement un énorme succès, tandis que d'autres finissent vite dans les limbes. Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore Uncharted: Legacy of Thieves Collection ont peiné à rassembler les joueurs, ce qui n'était pas le cas de God of War et Horizon: Zero Dawn Complete Edition.

En mettant de côté Helldivers 2 avec ses 458 709 joueurs en simultané, sorti au même moment sur PC et PS5, c'est God of War (2018) qui avait le record de fréquentation sur Steam jusqu'ici, réunissant plus de 73 500 joueurs en même temps. Pour un portage d'un jeu vieux de quatre ans, c'était impressionnant ! Mais voilà qu'il vient de se faire détrôner par Ghost of Tsushima: Director's Cut, lancé la semaine dernière et qui a déjà réuni 77 154 joueurs en simultané, d'après SteamDB. Le jeu est plus récent (2020 sur PS4).

Les polémiques entourant sa sortie n'ont visiblement pas affecté la hype des joueurs, qui se sont rués dessus. Cependant, il faudra attendre une déclaration officielle de la part de Sony pour connaître les chiffres de ventes, mais, à titre de comparaison, God of War frôlait le million d'exemplaires vendus quatre mois après sa sortie sur Steam. En tout cas, Ghost of Tsushima: Director's Cut semble déjà être un succès commercial et critique, les évaluations sont « très positives ».

