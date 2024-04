Ghost of Tsushima Director's Cut : la version PC dévoile ses configurations et une nouvelle interface PlayStation

Le mois prochain, Jin Sakai va faire ses débuts sur ordinateurs grâce à un portage de Ghost of Tsushima Director's Cut signé Nixxes. Annoncée début mars, cette édition qui inclura l'intégralité du contenu disponible sur PS5 et des fonctionnalités propres à l'écosystème PC refait donc parler d'elle à présent, et ce pour deux raisons. La première, c'est l'habituelle révélation des configurations requises pour faire tourner la bête.

Sur le PlayStation Blog, il est précisé que Nixxes s'est efforcé de rendre le jeu accessible à un maximum de configurations tout en permettant d'exploiter les spécificités des PC haut de gamme.

Minimum Recommendé Élevé Très Élevé Préréglage Très bas Intermédiaire Élevé Très Élevé Performances moyennes 720p à 30 fps 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps / 4K à 30 fps 4K à 60 fps Processeur Intel Core i3-7100

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 GPU NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Mémoire 8 Go 16 Go Espace de stockage 75 Go HDD (SSD recommandé) 75 Go SSD Système d'exploitation Windows 10 64-bit

La deuxième annonce concerne donc évidemment Ghost of Tsushima Director's Cut, mais est annonciatrice d'une nouveauté plus large pour l'écosystème PlayStation sur PC. En effet, les Trophées vont faire leur apparition avec le titre de Sucker Punch via une nouvelle interface incluant la liste d'amis, ces récompenses et divers paramètres, en plus de l'accès au profil PlayStation Network. La fonctionnalité sera disponible pour les PC sous Windows en appuyant sur « SHIFT + F1 ». Ces Trophées seront les mêmes que sur PS5, les chasseurs peuvent donc souffler. Les Succès Steam et de l'Epic Games Store seront aussi compatibles.

Pour terminer, sachez que le cross-play sera actif, permettant aux joueurs PC de s'amuser avec ceux sur PS5 et PS4 dans le mode Légendes.

Ghost of Tsushima Director's Cut sortira sur PC le 16 mai et vous pouvez le précommander chez Gamesplanet au prix de 53,99 €.