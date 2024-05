Ghost of Tsushima Director’s Cut : la version PC déjà pointée du doigt, PlayStation se fait huer

Depuis que Sony Interactive Entertainment a mis en place son nouveau système sur PC (permettant de récupérer des trophées via un compte PSN), c’est le bazar du côté des jeux PlayStation sur PC. Helldivers 2 était au centre de toutes les conversations ces derniers semaines à cause de diverses restrictions ; heureusement, la firme japonaise a fait marche arrière.

Forcément, les joueurs se posaient quelques questions concernant la venue de Ghost of Tsushima Director’s Cut sur ordinateur. Pour rassurer tout le monde, l’équipe Sucker Punch a pris la parole en stipulant qu’un « compte PSN est obligatoire pour le mode multijoueur en ligne Legends et pour user de l’overlay PlayStation, et que le PSN n’est pas nécessaire pour jouer en solitaire ». Sauf qu’il en est autrement...

En effet, nous apprenons par l’intermédiaire de SteamDB que plusieurs pays ne pourront par profiter de ce portage ; ceux qui ne sont pas pris en charge pas le PSN, vous l’aurez compris. Sauf que, le problème, le titre pouvait être réservé un peu partout... L’acheteur vivant dans un pays « banni » ne pourra-t-il pas récupérer son dû ? Eh bien Steam, avant la sortie de de Ghost of Tsushima Director’s Cut, a tout simplement pris la décision de rembourser les joueurs dès maintenant et de retirer les précommandes des territoires où le PSN n’est pas disponible.

Vous recevez un remboursement pour une production que vous avez pré-acheté – Ghost of Tshushima. L'éditeur de exige désormais un compte secondaire pour jouer à certaines parties de ce titre, et ce compte ne peut pas être créé depuis votre pays.

Sucker Punch qui dit oui, PlayStation qui dit non, de quoi en perdre la tête, nous sommes d’accord. Pourquoi ne pas proposer simplement cette expérience sur diverses plateformes sans PSN, pour pouvoir jouir du mode solo (comme c'est le cas avec God of War, Spider-Man, etc.) ? Quoi qu’il en soit et tout comme les autres éditeurs, il faudra un jour ou l’autre créer un compte PSN pour jouer aux jeux de SIE sur PC (mais quand ?). En attendant, rappelons que la date de sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut est fixée au 16 mai 2024.

