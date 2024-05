Ghost of Tsushima Director's Cut : suite à la débâcle d'Helldivers 2, faudra-t-il un compte PSN pour jouer ? Sucker Punch répond

Ces dernières années, Sony Interactive Entertainment a multiplié les portages de ses jeux first-party sur PC, tout en lançant sur la plateforme certaines productions avec des studios partenaires. C'est le cas d'Helldivers 2, qui a défrayé la chronique ce week-end à cause de l'annonce a posteriori (même si elle était prévue dès le départ) de l'obligation d'avoir un compte PSN lié à Steam pour y jouer. Finalement, PlayStation a rétropédalé ce lundi matin, mais le mal est fait et la question se posera sans doute désormais à chaque nouvelle sortie sur ordinateurs. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Ghost of Tsushima Director's Cut sera bientôt disponible et qu'il s'agira du premier jeu de SIE avec des Trophées et une interface adéquate sur la plateforme, soulevant d'autant plus cette interrogation. Questionné à ce sujet dès vendredi, Sucker Punch a donné une réponse claire :

Just so you are aware, A PSN account is required for Legends online multiplayer mode and to use PlayStation overlay. It is not required to play the singleplayer game. — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) May 3, 2024

Si vous souhaitez simplement jouer à la campagne solo de Ghost of Tsushima et son DLC sur l'île d'Iki, vous n'aurez pas à vous soucier d'avoir un compte PlayStation Network pour y jouer via Steam ou l'Epic Games Store. En revanche, le mode Legends multijoueur ainsi que les Trophées et l'interface allant avec nécessiteront bien d'en créer ou lier un afin de profiter de l'ensemble des fonctionnalités. Au moins, vous êtes prévenus.

La date de sortie de Ghost of Tsushima Director's Cut sur PC est pour rappel fixée au 16 mai