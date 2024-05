Helldivers 2 : une nouvelle obligation déplaisante pour les joueurs PC, la faute à PlayStation

Oui, c'est une sacrée douche froide pour la communauté PC qui n'a pas forcément envie d'utiliser l'écosystème de Sony Interactive Entertainment .



Euh faudrait peut-être redescendre d'un cran là. Quelle douche froide ? Si tu as déjà un compte PSN, ça prendra littéralement 2s, une seule fois pour toute. Et oui, sinon, il faudra créer un compte exprès, ce qui prend 5 minutes de plus, encore une fois, c'est une opération unique. Faudrait voir à ne pas non plus faire des montagnes de rien...



De plus, comme des personnes ont pu le faire remarquer, le PSN n'est pas disponible dans certains pays.



Faux problème. Déjà ça concerne extrêmement peu de monde, mais en plus on peut littéralement et facilement créer un compte PSN dans le pays qui nous chante. Oui, là c'est plus compliqué (et encore, VPN gratuit sur Opera et ça roule), mais ça va concerner quoi, 0,5% de la base des gamers ?