Beat Saber : une mauvaise nouvelle tombe pour les joueurs sur PSVR et PSVR 2 !

Beat Games peut se frotter les mains, Beat Saber est un énorme succès. Lancé en 2018 sur PC, puis sur PlayStation 4. Exclusivement jouable en réalité virtuelle, le jeu de rythme a fait le bonheur des utilisateurs du PSVR, avant d'être porté sur PS5 pour le PlayStation VR 2. Mais les développeurs annoncent aujourd'hui une mauvaise nouvelle.

Dans une FAQ publiée sur son site officiel, Beat Games annonce la fin du support de Beat Saber sur PS4 et PS5. Rassurez-vous, le jeu de rythme va rester dans votre bibliothèque et il sera même disponible à l'achat sur le PlayStation Store. Mais, à partir du mois de juin 2025, plus aucune mise à jour de contenu ne sera publiée pour Beat Saber sur les consoles de Sony. Il faudra donc se tourner vers une autre version pour profiter des futurs DLC, mais surtout, le multijoueur ne sera plus disponible à partir du 21 janvier 2026 sur PS4 et PS5. Le cross-buy sera quand même actif. La dernière chanson rajoutée en DLC dans Beat Saber est donc Abracadabra de Lady Gaga, disponible depuis le début du mois contre 1,95 €.

Après sept longues années, c'est une page qui se tourne pour Beat Saber sur PSVR et PSVR 2, le titre était encore le jeu VR le plus vendu sur le PlayStation Store l'année dernière ! Pour rappel, Beat Saber a déjà été abandonné sur Meta Quest 1, mais il est encore mis à jour sur SteamVR ainsi que sur les Meta Quest 2, 3, 3S et Pro. Vous pouvez acheter le Meta Quest 3S à 329,99 € sur Amazon et Fnac.

