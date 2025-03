JDM: Japanese Drift Master, à quelques jours du lancement, une mauvaise nouvelle tombe

Les amateurs de voitures japonaises et les fans d'Initial D attendaient avec impatience la fin du mois pour mettre les mains sur JDM: Japanese Drift Master, un jeu de course qui nous emmènera dans la préfecture fictive de Guntama pour foncer et drifter sur 250 km de route en monde ouvert. Malheureusement, le titre sera en retard.

Le développeur Gaming Factory a pris la parole sur Steam pour annoncer que la date de sortie de JDM: Japanese Drift Master est repoussée au 21 mai 2025. Oui, à deux semaines du lancement, le jeu prend deux mois de retard. Une décision qui n'a pas été prise à la légère, comme l'explique le studio :

La qualité est primordiale.

La qualité est notre facteur moteur depuis le début du projet.

La qualité reste notre seule priorité aujourd'hui. En raison de cet état d'esprit et après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de décaler le lancement de JDM: Japanese Drift Master. Notre objectif est de nous assurer que le produit que vous achetez réponde non seulement à vos attentes, mais les dépasse. Nous voulons que vous ayez une expérience fluide dès le départ et le temps supplémentaire nous aidera à peaufiner les détails du jeu. Vous êtes avec nous depuis longtemps maintenant. Votre dévouement, vos commentaires critiques et vos mots d'encouragement ont toujours été le facteur moteur de la sueur que nous mettons dans le projet chaque jour. Nous pensons que votre confiance en nous doit être dûment récompensée, nous vous demandons donc de faire preuve de patience et de compréhension pendant que nous peaufinons JDM: Japanese Drift Master. Nous vous montrerons davantage de fonctionnalités du jeu dans les semaines à venir, notamment une plongée en profondeur dans notre système de réglage. Nous avons également quelques surprises qui vous sont réservées.

JDM: Japanese Drift Master proposera pour rappel des voitures sous licence officielle (dont Mazda, Nissan, Subaru et Honda), des ateliers de tuning et de peinture, un open world avec de la circulation, une météo dynamique et un cycle jour-nuit, un gameplay « simcade » à la manette, au volant ou au clavier, plus de 40 évènements narratifs avec une histoire à suivre au travers de pages d'un manga ou encore des sons de voitures enregistrés à partir de vrais modèles. Autant dire que JDM: Japanese Drift Master fait envie à de nombreux joueurs, qui devront prendre leur mal en patience.

