Fable : une mauvaise nouvelle tombe pour le RPG de Xbox

Microsoft vient de sortir il y a quelques jours Avowed, un jeu de rôle développé par Obsidian Entertainment, mais nombreux sont les joueurs à attendre un autre RPG conçu par Xbox Game Studios. Fable a été officialisé en 2020 et il devait sortir cette année sur PC et Xbox Series X|S. Cependant, une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Craig Duncan, responsable des Xbox Game Studios, était l'invité d'un podcast officiel pour évoquer plusieurs jeux de Microsoft et Fable n'a pas été oublié. Mais Craig Duncan a annoncé d'emblée une mauvaise nouvelle pour les fans : Fable est repoussé à 2026. Le directeur des Xbox Game Studios déclare :

Nous allons donner plus de temps à Fable. Il sera disponible en 2026 maintenant. Même si je sais que ce n’est peut-être pas la nouvelle que les gens veulent entendre, je veux les rassurer : l’attente en vaut vraiment la peine. Et j’ai une confiance sans équivoque dans l’équipe de Playground. Je veux que la communauté comprenne que nous faisons tout cela pour le meilleur des jeux et des équipes et que cela se traduit en fin de compte par les meilleurs jeux pour la communauté.

De son côté, Playground Games a pris la parole sur X/Twitter, rajoutant qu'« afin de créer le meilleur jeu possible pour nos joueurs, nous allons prendre un peu plus de temps et le sortir en 2026 ». Pour rappel, le développeur est surtout connu pour les jeux de course Forza Horizon, mais il est épaulé par Eidos Montréal pour la conception de Fable. Le RPG utilisera le moteur de jeu ForzaTech, que Playground Games connaît bien, mais l'adapter à un jeu de rôle aurait compliqué la tâche des développeurs.

Il faudra donc s'armer de patience avant de mettre les mains sur Fable. En attendant, d'autres RPG sont disponibles dans le Game Pass, à l'instar d'Avowed, The Elder Scrolls V: Skyrim et de la trilogie Fable, l'abonnement Ultimate coûte 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.