Fable : période de sortie et magnifique bande-annonce pour le RPG de Microsoft

La dernière fois que nous avions officiellement vu Fable, c'était lors du Xbox Games Showcase 2023, il y a un an donc. Playground Games, développeur des Forza Horizon, n'est pas très bavard concernant son jeu de rôle, malgré les attentes du public. Fort heureusement, nous avons eu droit ce soir à une nouvelle bande-annonce :

La nouvelle vidéo ne manque évidemment pas d'humour, nous présentant de nombreux personnages, des ennemis et bien sûr la ville d'Albion, plus vivante et bourrée de détails que jamais.

La date de sortie précise de Fable est toujours inconnue, le RPG arrivera en 2025 sur PC et Xbox Series X|S. Le titre sera évidemment inclus day one dans le Game Pass, vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € par mois sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.