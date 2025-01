Clair Obscur: Expedition 33, date de sortie, édition collector et magnifique bande-annonce pour le RPG français

Comme prévu, Clair Obscur: Expedition 33 a fait une apparition remarquée lors du Xbox Developer_Direct de ce soir avec une nouvelle bande-annonce. Le jeu de rôle du studio français Sandfall Interactive est attendu par de nombreux joueurs, déjà impressionnés par son gameplay et son univers.

Trêve de suspens, la date de sortie de Clair Obscur: Expedition 33 est fixée au 24 avril 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. La nouvelle bande-annonce dévoile quelques personnages du jeu, avec notamment Monoco (doublé par Bruno Magne en VF) et Esquie (Maxence Cazorla, en VO comme en VF). Le premier sera un personnage jouable, capable de prendre l'apparence des ennemis pour utiliser leurs pouvoirs contre eux, tandis que le second sera un fidèle ami de l'Expédition, permettant notamment de se déplacer en nageant et en planant sur la carte.

Sandfall Interactive rappelle qu'Expedition 33 est inspiré des RPG au tour par tour, la carte sera donc à explorer librement avec de nombreux lieux et secrets à découvrir, que ce soit le Sanctuaire Ancien, le Village Gestral ou des grottes. Les joueurs pourront construire et faire évoluer leurs personnages, établir des campements dans l'overworld, renforcer les capacités de l'Expédition et même profiter de la bande originale avec un lecteur intégré au jeu.

Les précommandes de Clair Obscur: Expedition 33 sont déjà lancées, les joueurs PS5 peuvent craquer pour une édition collector premium dont voici le contenu :

Le jeu de base

Une boîte à musique peinte à la main de 20,3 cm

Un boîtier Steelbook mettant en scène Gustave, Maelle et la Peintresse

Un Journal d’Expédition de 48 pages sous forme de artbook à couverture rigide

La Collection « Fleurs » (six tenues et coupes de cheveux inspirées par les fleurs de Lumière (DLC), ainsi que six variations de tenues dans un pack intitulé Gommage (DLC))

Une tenue personnalisée pour Maelle nommée « Clair » (DLC)

Une tenue personnalisée pour Gustave nommée « Obscur » (DLC)

C'est Laced Records qui a l'exclusivité de cette édition collector d'Expedition 33, comptez tout de même 140 £ et sans doute des frais de douane... Sinon, la Deluxe Edition numérique du jeu regroupe le jeu, la Collection Fleurs et les tenues pour Maelle et Gustave. Enfin, vous pouvez réserver votre exemplaire physique de la version standard contre 49,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.

