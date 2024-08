Clair Obscur: Expedition 33 dévoile son gameplay ultra prometteur

Lors du Xbox Games Showcase 2024 en juin dernier, nous avions découvert Clair Obscur: Expedition 33, un jeu de rôle développé par le studio indépendant français Sandfall Interactive. L'équipe, basée à Montpellier, partage aujourd'hui une nouvelle vidéo avec près de sept minutes de gameplay.

Clair Obscur: Expedition 33 s'inspire grandement des jeux de rôle japonais, avec des combats au tour par tour, mais les joueurs devront rester aux aguets, avec la possibilité d'éviter ou de contrer les attaques ennemies. L'univers est toujours aussi magnifique, que ce soit graphiquement grâce à l'Unreal Engine 5 ou les musiques. La séquence du jour nous dévoile même un affrontement contre Goblu, un imposant boss.

Clair Obscur: Expedition 33 est pour rappel attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera inclus day one dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte pour rappel 44,99 € par trimestre via Amazon.