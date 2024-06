Clair Obscur: Expedition 33, le premier jeu d'un jeune studio français dévoilé avec une impressionnante vidéo

Fondé en 2020 seulement, le studio français Sandfall Interactive, basé à Montpellier, a fait une apparition remarquée lors du Xbox Games Showcase 2024 en dévoilant la première bande-annonce de Clair Obscur: Expedition 33, un impressionnant jeu de rôle à destination des consoles de Microsoft, mais pas seulement.

Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, Clair Obscur: Expedition 33 nous plongera dans un monde mêlant la fantasy et la Belle Époque européenne, la direction artistique en met déjà plein la vue. Côté gameplay, le titre sera un jeu de rôle proposera des combats au tour par tour, pour une aventure solo axée sur la narration et l'aventure.

Une fois par an, La Peintresse s'éveille pour esquisser un nombre maudit sur son monolithe : tous les gens de cet âge s'évaporent alors instantanément dans un nuage de fumée. Chaque année, ce nombre diminue. Demain, ce sera le 33. Pour casser ce cycle mortifère une bonne fois pour toutes, Gustave et ses Membres d'Expédition décident de se lancer dans une quête insensée. En retraçant le parcours de dizaines d'Expéditions ratées par le passé, il vous faudra terrasser de puissants ennemis pour sauver le futur de votre monde. Dans cet univers onirique, l'histoire voit la fantasy et l'art converger vers une destination époustouflante d'originalité, parfaitement mise en musique par une bande originale enchanteresse.

Créé sous Unreal Engine 5, Clair Obscur: Expedition 33, ou Expedition 33, est un RPG au tour par tour dynamique et innovant qui offre des combats immersifs, où les choix d'attaque et de défense s'effectuent en temps réel. Les joueurs et les joueuses devront maîtriser les différentes compétences offensives et capacités magiques, mais également esquiver, parer et contrer les assauts des ennemis en temps réel, tout en ciblant les points faibles des ennemis à l'aide d'un système de visée libre qui leur permettra peut-être de retourner les situations les plus désespérées en leur faveur. Il sera possible de personnaliser les statistiques, l'arbre de compétence et l'équipement de chacun des personnages, mais aussi leur apprendre différents traits de caractères qui leur octroient des compétences passives. Les possibilités stratégiques offertes sont sans limites.