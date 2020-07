Fable : un nouvel épisode confirmé sur Xbox Series X et PC, c'est la fête !

crazymehdi Wrote: une bien meilleure conf que chez sony , pas LA meilleure mais définitivement meilleure

En quoi? a part halo, qu'on connaissait déja, forza, idem, the médium qu'on connaissait mais on en as vu plus, du troll avec tetris (...). Alors oui, yavais 2-3 petit jeux originaux sympa mais pas pour le launch d'une console. Le pire, c'est le trailer de fable. Sa fait trés: on a rien a montrait alors on vous annonce qu'on bosse sur un projet fable dont on peut rien vous dire car trop tot dans le dev. Donc e nquoi c'était bon? Rythme? Surprise? Pas eu bcp de gameplay non plus