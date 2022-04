The Witcher 3: Wild Hunt, le lancement des versions PS5 et Xbox Series X et S repoussé jusqu'à nouvel ordre

La licence The Witcher a un bel avenir devant elle, avec d'un côté une troisième saison adaptant les aventures de Geralt en live-action sur Netflix et de l'autre un quatrième épisode majeur sous Unreal Engine 5, qui marquera le début d'une nouvelle saga mettant en scène l'École du Lynx. Pour autant, CD Projekt n'en a pas terminé avec The Witcher 3: Wild Hunt.

En effet, après Cyberpunk 2077, c'est ce jeu qui doit bénéficier de version PS5 et Xbox Series X|S. Sauf que le studio avait repoussé la sortie sur les consoles de nouvelle génération au 2e trimestre 2022, soit entre début avril et fin juin. N'attendez plus le Sorceleur pour cette période, car le studio vient d'annoncer au détour de deux tweets que la sortie est reportée à une période indéterminée.

Nous avons décidé de confier à notre équipe de développement interne le travail restant sur la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Nous évaluons actuellement l'étendue des travaux à effectuer et devons donc reporter la publication du deuxième trimestre jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Merci pour votre compréhension.

Mais pourquoi un tel changement chamboulant les plans de CD Projekt ? Eh bien, ces versions next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt étaient jusqu'à présent développées par Saber Interactive. Le groupe possède notamment un studio à Saint-Pétersbourg en Russie avec énormément de main d'œuvre, qui aurait apparemment eu le lead sur le jeu. CD Projekt étant basé en Pologne et ayant déjà stoppé ses ventes en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'y a donc rien de bien étonnant à ce qu'il préfère poursuivre seul le développement, bien que cela soit d'une certaine manière désolant. Cette explication n'est pour le moment pas officielle, mais concorde parfaitement avec une rumeur qui courrait fin mars au sujet du jeu et qui s'avère donc aujourd'hui...

Bref, il faudra prendre votre mal en patience, ou alors tout simplement jouer au jeu tel qu'il est actuellement. D'ailleurs, il est vendu 10 € en promotion chez GOG dans son édition GOTY sur PC.