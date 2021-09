Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt n'est « pas absolument certain » que les versions PS5 et Xbox Series X et S sortiront en 2021

Vu l'état des versions PS4 et Xbox One, une bonne partie des joueurs sur consoles attendent de voir Cyberpunk 2077 débarquer sur PS5 et Xbox Series X|S pour y jouer. Officiellement, la mise à jour next-gen est toujours prévue pour le second semestre 2021, et alors que les premiers DLC gratuits commencent à être déployés en parallèle de mises à jour, le dernier calendrier en date semble pour le moment tenu.

À l'occasion d'un bilan financier organisé cette semaine et traduit par VGC, le vice-président du développement commercial de CD Projekt Michał Nowakowski a justement pris le temps d'évoquer le portage next-gen de Cyberpunk 2077, ainsi que celui de The Witcher 3: Wild Hunt également annoncé pour la même période. Concrètement, les nouvelles versions sont toujours officiellement prévues pour fin 2021, mais il ne veut ni se risquer à avancer une date pour le moment ni s'engager à 100 % sur une sortie avant décembre, car le développement est toujours en cours et qu'il ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé.

L'objectif est de sortir la version de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 à la fin de cette année. En même temps, en gardant à l'esprit les leçons que nous avons apprises au cours de l'année écoulée et en tenant compte du fait que ce projet est toujours en développement, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le calendrier de production ne changera pas. Avec The Witcher 3, la situation est légèrement différente dans la manière dont cela est abordé par l'équipe externe principalement, Saber Interactive, la société avec laquelle nous avons travaillé auparavant sur la version Switch et également avec des mises à jour dans le passé. Comme pour Cyberpunk 2077, notre objectif est de sortir cette version toujours à la fin de 2021. Cependant, de même, le processus de développement est en cours et nous ne pouvons pas être absolument certains que le calendrier de sortie ne changera pas. Mais pour le moment, nous visons définitivement une sortie next-gen deux titres pour fin 2021 et je ne veux pas être plus précis pour le moment.

Il a aussi confié que si 160 développeurs travaillent actuellement sur la première extension et 70 sur de futurs projets, une bonne partie de l'équipe est à l'œuvre sur les portages et l'optimisation des versions actuelles de Cyberpunk 2077. L'édition D1 est actuellement disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

