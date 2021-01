Cyberpunk 2077 : CD Projekt s'explique sur le fiasco en vidéo, la période de sortie des DLC gratuits et de la mise à jour next-gen précisée !

Vous connaissez maintenant bien l'histoire du lancement raté de Cyberpunk 2077 : si le jeu en lui même possède des qualités rares et reconnues malgré quelques bugs sur PC, les versions PS4 et Xbox One étaient à la limite de l'acceptable, et encore. CD Projekt a été accusé d'avoir caché les défauts des éditions console au grand public, causant l'ire des joueurs et des investisseurs. Nous avons déjà eu droit à des excuses et des explications, mais le studio polonais a tenu à faire le point sur la situation en partageant son « engagement qualité ».

C'est par le biais d'une vidéo bien morne de près de 5 minutes et d'une FAQ que le cofondateur Marcin Iwiński fait son mea culpa, en s'excusant platement et en assumant la responsabilité de ce fiasco, qui ne doit pas être rejeté sur ses équipes. Il explique que les ambitions pour Cyberpunk 2077 étaient trop grandes pour les PS4 et Xbox One, et qu'il a tout simplement sous-estimé la capacité de ses développeurs à contourner des problèmes techniques comme le streaming de données en temps réel, même si, d'après lui, les défauts constatés par les joueurs n'avaient pour beaucoup pas été détectés lors des tests internes.

Désormais, il se concentre sur l'amélioration du titre, avec plusieurs mises à jour majeures et mineures dans les mois qui viennent. Le prochain patch est prévu dans une dizaine de jours, et un suivant plus important arrivera dans les semaines qui suivent. Ainsi, les DLC gratuits n'arriveront qu'après, une fois que les principaux correctifs auront été déployés, et la mise à jour next-gen gratuite pour les Xbox Series X et S et PlayStation 5 ne sera proposée qu'au second semestre 2021, entre juillet et décembre donc. Une roadmap récapitulative a d'ailleurs été présentée à cette occasion, et précise que les patchs et améliorations se poursuivront tout au long de l'année. Enfin, pour ce qui est du retour du jeu sur le PlayStation Store, pas de date à l'horizon, mais CD Projekt travaille avec Sony Interactive Entertainment en ce sens.

Q: Pourquoi y a-t-il un tel écart entre les versions de Cyberpunk 2077 sur PC et consoles d’ancienne génération ? A: Cyberpunk 2077 a d’énormes ambitions, il comporte une multitude d'objets personnalisés, de systèmes et de mécanismes interactifs. Dans le jeu, tout n'est pas étendu sur un terrain plat où nous pouvons rendre les choses moins exigeantes en termes de matériel, mais condensé dans une grande ville et dans un environnement relativement sans chargement. Nous avons rendu la tâche encore plus difficile pour nous-mêmes en voulant d'abord donner au jeu un aspect épique sur les PC, puis en l'ajustant aux consoles, particulièrement celles de l’ancienne génération. C'était notre hypothèse principale. Et les choses ne semblaient pas très difficiles au début, alors que nous connaissions le déficit matériel, au final, le temps a prouvé que nous sous-estimions la tâche. Q: Quel était le principal problème qui a rendu le développement des consoles si difficile ? A: Le principal coupable était de devoir constamment améliorer notre système de streaming en jeu pour les consoles d'ancienne génération. Le streaming est responsable de «nourrir» le moteur avec ce que vous voyez à l'écran, ainsi que les mécanismes du jeu. Étant donné que la ville est tellement bondée et que la bande passante disque des consoles d'ancienne génération est ce qu'elle est, c'est quelque chose qui nous a constamment mis au défi. Q: N'avez-vous pas testé les consoles d'ancienne génération pour garder un œil sur l'expérience ? A: Nous l’avons fait. Il s'est avéré que nos tests n'ont pas montré la plupart des problèmes que vous avez rencontrés en jouant au jeu. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions du lancement, nous avons constaté des améliorations significatives chaque jour, et nous pensions vraiment que nous allions livrer la mise à jour zéro du dernier jour. Q: Pourquoi y avait-il un écart entre les tests PC et console ? A: Nous avons commencé à envoyer des clés PC la première semaine de décembre afin de débuter les tests. Le 10 décembre, jour du lancement, nous avons eu un très bon départ avec les critiques sur PC, et même si ce n’était pas parfait, il s’agit d’une version du jeu dont nous étions et dont nous sommes toujours très fiers. En ce qui concerne les tests sur consoles, parallèlement à l'envoi des codes PC, nous travaillions toujours dur pour améliorer la qualité du jeu sur les consoles d'ancienne génération. Chaque jour supplémentaire à travailler sur la mise à jour zéro nous a permis d’apporter une amélioration visible. C'est pourquoi nous avons commencé à envoyer des codes de console pour les tests le 8 décembre, soit plus tard que prévu. Q: Qu'avez-vous fait depuis le lancement pour améliorer le jeu ? A: Notre priorité absolue depuis le lancement a été de corriger les bugs dans Cyberpunk 2077. Nous avons déjà publié trois correctifs qui ont amélioré le jeu, mais ce ne sont que le début. Q: Qu'allez-vous faire à l'avenir pour réparer Cyberpunk 2077 ? A: Nous nous concentrons sur la correction des bugs et des plantages que les joueurs rencontrent sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous attendre à davantage de patchs - petits et grands - qui seront publiés régulièrement. La première mise à jour tombera dans 10 jours, et elle sera suivie d'une mise à jour plus importante et plus significative dans les semaines suivantes. Nos projets de prise en charge de Cyberpunk 2077 à long terme restent inchangés et nous continuerons d’apporter des mises à jour et des correctifs pour offrir à tous les joueurs sur toutes les consoles et PC une meilleure expérience du jeu. Q: Vous avez dit qu'il y aurait un DLC gratuit pour le jeu au début de 2021, cela sera-t-il affecté par des améliorations ? A: Nous prévoyons toujours de publier des DLC gratuits pour le jeu, tout comme avec The Witcher 3. Cependant, nous avons décidé que notre priorité était de travailler sur les correctifs et les mises à jour les plus importants. Nous publierons ensuite des DLC gratuits - nous en aurons plus à dire dans les mois à venir. Q: Quand pouvons-nous nous attendre à la mise à jour de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 ? A: Pour ceux qui jouent au jeu sur des consoles de nouvelle génération via la rétrocompatibilité, nous prévoyons de sortir la mise à jour gratuite nouvelle génération de Cyberpunk 2077 pour les consoles Xbox Series et PlayStation 5, cette année. Nous visons la seconde moitié de l’année et nous en révélerons davantage lorsque nous aurons plus à partager. Q: Faites-vous en sorte que l'équipe travaille sur les correctifs ? A: L'équipe s'efforce d'apporter des correctifs pertinents au jeu sans aucune prolongation obligatoire. Éliminer le crunch de tous nos futurs projets est notre priorité absolue. Q: Quand est-ce que le jeu reviendra-t-il sur le PlayStation Store ? A: Nous travaillons sur des correctifs et des mises à jour, et travaillons avec Sony pour ramener Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store dès que possible.

Si vous attendiez les versions PS5 et Xbox Series X et S pour jouer à Cyberpunk 2077, il va donc falloir être patient. Pour les autres, il est disponible à partir de 56,55 € sur Amazon.fr.