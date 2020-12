Cyberpunk 2077 : bugs, framerate bas et résolution écrasée, les versions PS4 et Xbox One critiquées, l'action de CD Projekt chute

Malgré toutes ses qualités, Cyberpunk 2077 s'était fait remarquer pour ses bugs et ses lacunes techniques sur PC. CD Projekt RED s'était cependant bien gardé de trop parler des versions PS4 et Xbox One, celles pour qui le jeu aurait été repoussé afin de corriger des retards graphiques importants. À compter d'aujourd'hui, elles sont officiellement dans la nature, et les critiques sont très nombreuses.

Beaucoup de joueurs se plaignent de bugs de collision, de temps de chargement longuets, de retards d'affichage de textures importants, de clipping, ou encore d'un framerate et d'une résolution basse sur consoles, particulièrement sur les premières générations de PlayStation 4 (dite « fat ») et Xbox One. Digital Foundry, expert en analyse technique de jeux vidéo, a ainsi remarqué que la version PS4 de Cyberpunk 2077 n'excédait pas les 20 fps dans les zones bondées, tourne entre 720 et 900p, apparaît parfois très flou, et met souvent beaucoup de temps à afficher des éléments du décor ou des textures. Sur PS4 Pro et Xbox One X, le tableau serait moins alarmant, selon les premiers retours.

Sans donner autant de détails, de nombreux joueurs se sont plaints de ces problèmes majeurs sur les réseaux sociaux et sur YouTube. À noter que la mise à jour 1.02 déployée pour le day one ne semble pas vraiment apporter de solutions à tous ces soucis.

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj — Steven (@MrDelabee) December 10, 2020

Imagine defending this. Cyberpunk 2077 is a terrible game. Base PS4 footage. pic.twitter.com/uHTmMACi3R — Michael Does Life (@MichaelDoesLife) December 9, 2020

Tout de suite, nous comprenons donc mieux pourquoi CD Projekt RED insiste sur le fait que le jeu se joue « parfaitement sur PS5 et Xbox Series X » dans la bande-annonce de lancement, la next-gen et sa fonction de rétrocompatibilité permettant à priori de compenser une partie des lacunes techniques. Les développeurs ne vont certainement pas laisser leur bébé dans cet état là, mais arriveront-ils à le rendre aussi lisse et irréprochable qu'il devrait l'être ?



Cela n'entache pas pour autant le succès de Cyberpunk 2077, qui se targue d'avoir atteint les 8 millions de précommande avant son lancement. Mais les investisseurs sont visiblement déçus de l'accueil du public, car l'action n'a cessé de baisser ces dernières heures. Alors qu'elle avait atteint son maximum historique à 464,20 PLN lundi 7 décembre, elle a chuté jusqu'à 360 PLN vers 13h00 aujourd'hui, mais se redresse progressivement vers les 370 PLN, pour tout de même une baisse d'environ 6 % depuis l'ouverture de la bourse, et 20 % depuis lundi. Comme le note Les Echos, à 360 PLN, cela représentait une perte de 800 millions de dollars pour l'éditeur en une journée, qui se targuait il y a peu de tutoyer Ubisoft à la bourse. Sommes-nous face à un début de crise et une fin d'état de grâce pour le célèbre studio polonais ? Seul l'avenir nous le dira.

