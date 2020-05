CD Projekt vaut désormais aussi cher qu'Ubisoft en bourse

Quand nous pensons aux gros éditeurs, Activision, Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix, Warner Bros. Interactive, ou encore Bandai Namco Games et Capcom viennent directement en tête. Il y a pourtant une société qui pèse lourd, très lourd dans le marché du jeu vidéo : CD Projekt. Le groupe qui détient CD Projekt RED, incontournable développeur des Witcher, et gère la plateforme GOG.com, est ainsi devenue la société avec le plus de valeur marchande en Pologne le mois dernier. Elle a dépassé PKO Bank Polski suite à la baisse de son cours en période de crise sanitaire, marquant un peu plus son importance dans le paysage professionnel local.



En début de semaine, CD Projekt a encore réalisé une nouvelle performance en bourse. La valeur du groupe était affichée à 8,01 milliards d'euros, alors que celle d'Ubisoft était légèrement descendue à 7,82 milliards d'euros. Ce qui fait que, pendant quelques jours, CD Projekt était l'entreprise liée au jeu vidéo la plus chère d'Europe ! Les chiffres ont un peu bougé depuis, alors que les Polonais sont stables à 8,02 milliards et que les Français sont remontés à 8,37 milliards, mais les deux firmes jouent désormais dans la même cour des très grands.

GamePlayMechanix, qui rapporte l'information, note que les deux sociétés ne se valent cependant pas en termes de revenu, Ubisoft ayant par exemple un chiffre d'affaires largement supérieur à CDP sur le dernier exercice fiscal. Mais vous l'aurez compris, entre le développement de GOG.com et Cyberpunk 2077, si le succès est au rendez-vous, CD Projekt pourrait revoir ses ambitions futures à la hausse pour confirmer sa lancée.

