The Witcher 3: Wild Hunt, un sublime artwork, un poster et des promos pour les 5 ans

C'est le 19 mai 2015 qu'est sorti The Witcher 3: Wild Hunt, vous aurez donc compris que nous fêtons aujourd'hui ses cinq ans. CD Projekt RED a décidé de marquer le coup en diffusant un artwork inédit montrant Geralt et les héros du jeu, agencés autour d'un cinq romain. Si vous êtes sous le charme de l'illustration, vous pouvez vous en servir comme fond d'écran, ou carrément acheter le 5th Anniversary Premium Poster sur la boutique officielle : il vous en coûtera tout de même 54,50 € hors frais de livraison.

Cliquez sur les visuels pour les récupérer en taille optimale

Et si vous n'avez pas encore succombé à ce RPG incontournable, il est en réduction sur PC, PS4 et Xbox One dans le cadre des différentes promotions en cours sur les plateformes de téléchargement. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition à 14,99 €, ça se refuse difficilement, tout de même.



The Witcher 3: Wild Hunt - Édition jeu de l'année 25,69 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 25,69€. PlayStation (jusqu'au 27 mai) The Witcher 3: Wild Hunt — Game of The Year Edition - 70 % de réduction Xbox (jusqu'au 25 mai) The Witcher 2: Assassins of Kings - 85 % de réduction

Thronebreaker: The Witcher Tales - 50 % de réduction GOG.COM (jusqu'au 26 mai) The Witcher: Enhanced Edition - 85 % de réduction

The Witcher 2: Assassins of Kings - 85 % de réduction

Thronebreaker: The Witcher Tales - 50 % de réduction Steam (jusqu'au 25 mai) The Witcher: Enhanced Edition - 85 % de réduction

The Witcher 2: Assassins of Kings - 85 % de réduction

Thronebreaker: The Witcher Tales - 50 % de réduction Epic Games Store (jusqu'au 4 juin) Witcher 3: Wild Hunt — Game of The Year Edition - 70 % de réduction