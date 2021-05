The Witcher 3: Wild Hunt fête son 6e anniversaire avec un artwork, la franchise en soldes sur GOG.com

Le temps défile, et alors que Cyberpunk 2077 a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, CD Projekt revient dans le passé et nous rappelle que The Witcher 3: Wild Hunt célèbre actuellement son sixième anniversaire. Un titre culte pour de nombreux joueurs qui va d'ailleurs revenir cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Mais avant cela, le développeur polonais fête cet anniversaire comme il se doit en partageant un magnifique artwork de Geralt de Riv en plein combat, le sang de la créature formant un subtil chiffre « 6 ». Quelques jours avant, c'est le second opus, The Witcher 2: Assassins of Kings, qui fêtait son dixième anniversaire, avec là encore un bel artwork. De quoi faire de jolis fonds d'écran, mais surtout, CD Projekt brade la franchise sur sa plateforme GOG.com sur PC, avec des prix cassés, voici quelques exemples :

The Witcher: Enhanced Edition à 1,29 € (-85 %) ;

à 1,29 € (-85 %) ; The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition à 2,59 € (-85 %) ;

à 2,59 € (-85 %) ; The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition à 10 € (-80 %) ;

à 10 € (-80 %) ; The Witcher Adventure Game à 1,49 € (-85 %) ;

à 1,49 € (-85 %) ; Thronebreaker: The Witcher Tales à 5,99 € (-70 %).

Toutes les offres sont à retrouver sur GOG.com jusqu'au 24 mai prochain, le studio en profite pour glisser dans la liste Cyberpunk 2077 à -20 %. Mais surtout, il offre gratuitement une Goodies Collection avec du contenu numérique comme des illustrations, des livres, des bandes originales, des making of, des fonds d'écran ou encore le concert du Video Game Show, c'est à récupérer directement sur la page d'accueil de la plateforme sans DRM.

La franchise The Witcher n'est pas pour autant abandonnée, elle cumule 50 millions de ventes, les joueurs pourront découvrir cet été le jeu mobile The Witcher: Monster Slayer, à la Pokémon GO, et la Saison 2 de la série Netflix se fait toujours attendre. Vous pouvez retrouver une statuette de Geralt à 49,99 € sur Amazon.