BON PLAN : The Witcher 3: Wild Hunt fête ses 10 ans avec un bel artwork, la saga est en promo !

Dans notre esprit, ce jeu de rôle et d'action était sorti il y a quelques années seulement. Mais voilà que CD Projekt nous ramène à la réalité et nous inflige un petit coup de vieux au passage, The Witcher 3: Wild Hunt fête actuellement son 10e anniversaire. Le titre est sorti en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il a eu droit à un portage sur Nintendo Switch 1, PS5 et Xbox Series X|S et le studio polonais célèbre cet anniversaire comme il se doit.

Sur les réseaux sociaux, CD Projekt publie depuis quelques jours des artworks, met en avant des streams et a même lancé les précommandes pour assister à des concerts en Pologne en fin d'année. Nous apprenons au passage que les joueurs de The Witcher 3: Wild Hunt ont cumulé plus de 458 millions de parties de gwynt et sont morts plus de 613 millions de fois depuis le lancement de la Complete Edition en 2022, dévoilant au passage que le jeu s'appelait R4 LAVA en interne pendant son développement. Le studio n'oublie pas de se moquer de la France en indiquant que des rhinocéros sont cachés dans de vieilles captures d'écran de The Witcher 3: Wild Hunt, « une référence à la traduction française des romans The Witcher, où "licorne" a été traduit par erreur par "rhinocéros" ». Tout de suite, certaines scènes perdent de leur charme.

Mais surtout, CD Projekt lance des promotions sur la saga The Witcher sur toutes les plateformes. The Witcher 3: Wild Hunt profite de belles réductions sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'eShop, mais c'est bien sûr vers GOG.com qu'il faut se tourner pour retrouver toutes les offres :

Au passage, GOG.com brade aussi les autres jeux de CD Projekt et de ses studios, à l'instar de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, The Flame in the Flood et Drake Hollow. Toutes ces promotions sont valables jusqu'au 26 mai prochain.

