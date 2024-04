The Witcher 3: Wild Hunt, l'avenir du jeu se joue dès maintenant

The Witcher 3: Wild Hunt célébrera le mois prochain son neuvième anniversaire, de quoi donner un sacré coup de vieux à des millions de joueurs. CD Projekt n'a pas lâché son Action-RPG, sortant deux extensions très réussies et même une mise à jour next-gen en 2022. Mais ce n'est pas encore terminé.

En fin d'année dernière, le studio polonais annonçait travailler sur un éditeur de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt sur PC, qui permettra aux joueurs sur ordinateurs de créer du contenu et le partager en ligne, rendant le jeu quasi immortel. Cette semaine, CD Projekt a lancé la version bêta du REDkit de The Witcher 3: Wild Hunt sur Steam, une version en cours de développement et qui évoluera en fonction des retours des utilisateurs.

The Witcher 3 REDkit est un outil de modding complet pour The Witcher 3: Wild Hunt que nous sommes en train de développer. Il est basé sur les mêmes outils que ceux utilisés par nos développeurs pour créer le jeu et devrait permettre une liberté presque illimitée dans le modding. REDkit sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs de The Witcher 3: Wild Hunt sur PC et sa sortie est prévue dans le courant de l'année.

CD Projekt invite les joueurs à s'inscrire sur Steam pour obtenir un accès au playtest du REDkit et à signaler les soucis techniques sur son site officiel. La version finale du REDkit de The Witcher 3: Wild Hunt est attendue dans le courant de l'année 2024, elle sera évidemment gratuite sur Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, où le jeu est disponible contre 29,99 €.