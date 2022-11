The Witcher 3: Wild Hunt, une bande-annonce épique détaille les nouveautés de la mise à jour next-gen

CD Projekt a du pain sur la planche pour les années à venir avec ses multiples projets développés en interne et ceux confiés à d'autres studios, dont The Witcher Remake. Mais en attendant de découvrir ses prochains jeux, c'est The Witcher 3: Wild Hunt qui fait de la résistance, puisque l'attendue mise à jour next-gen promise depuis plus de deux ans va enfin être déployée le 14 décembre, comme nous l'avons appris récemment. Nous avions rendez-vous ce mercredi pour en savoir plus à son sujet et voici donc une bande-annonce qui fait le point sur les améliorations que nous rencontrerons en plus de rappeler les enjeux de l'histoire, les séquences de jeu ayant été capturées sur un PC gaming haut de gamme.

La mise à jour next-gen gratuite pour tous les possesseurs du jeu inclura donc du contenu inédit inspiré par la série Netflix, qui devra se passer d'Henry Cavill dans le rôle-titre, des textures et modèles en 4K, du ray-tracing, des performances accrues sur consoles, un gameplay amélioré avec de nouvelles options de caméra pour l'exploration, les combats et en chevauchant une monture, un mode à 60 fps, des sauvegardes dans le cloud et un mode Photo. Sur PS5 plus particulièrement, la DualSense sera supportée avec des retours haptiques et l'utilisation des gâchettes adaptatives.

Sur PC, les joueurs bénéficieront en plus d'une configuration Ultra+, ainsi que la prise en charge du DLSS, du FSR, d'une résolution dynamique et de réflexions sur l'ensemble de l'espace de jeu.

Parmi les ajouts évoqués lors du livestream sur Twitch, notons pour commencer le cross-save et cross-progression, comme ce qui a été fait pour Cyberpunk 2077. Des filtres supplémentaires pour la carte, la possibilité de changer la taille des sous-titres et de mettre en pause le jeu durant une cinématique, ou encore la correction de vieux bugs impactant certaines quêtes seront au rendez-vous. Pour la liste exhaustive, il faudra se tourner vers le changelog du patch.

