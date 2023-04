The Witcher 3: Wild Hunt, encore une nouvelle édition pour la bande originale sur quatre vinyles

Source: Just for Games

Source: Just for Games

Les années passent, mais The Witcher 3: Wild Hunt reste toujours aussi excellent. Le jeu de rôle et d'action de CD Projekt a déjà huit ans, mais il arrive encore à mettre des étoiles dans les yeux de nouveaux joueurs ou des habitués qui veulent retrouver Geralt de Riv le temps d'une nouvelle partie.

Une aventure notamment portée par sa bande originale sublime et variée (sauf peut-être le thème des combats qui rend fou), et qui avait déjà eu droit à plusieurs éditions en quadruples vinyles grâce à SpaceLab9. Le fabriquant, en partenariat avec Just for Games, est encore de retour avec une nouvelle édition 4LP de la bande originale de The Witcher 3: Wild Hunt. Un pressage pour le marché français avec cette fois des disques blancs ou rouges transparents, cette dernière édition est d'ailleurs exclusive à la Fnac et disponible en précommande à 129,99 €.

Composée par Marcin Przybyłowicz, Mikolai Stroinski, Piotr Musiał ou encore Percival Schuttenbach, la bande originale de The Witcher 3: Wild Hunt a eu droit à plusieurs prix, notamment décernés par IGN et le PlayStation Blog. Les 63 pistes regroupées sur quatre disques devraient refaire voyager les fans, cette nouvelle édition 4LP sera lancée le 30 septembre 2023.