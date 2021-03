The Witcher 3: Wild Hunt : la bande originale de retour avec des vinyles blancs sanglants

The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu de rôle déjà culte, développé pour rappel par CD Projekt et sorti à l'origine en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis bien plus tard sur Nintendo Switch. Des versions PS5 et Xbox Series X | S sont attendues, et les fans peuvent déjà se jeter sur la bande originale en vinyles.

CD Projekt, le fabricant Spacelab9 et le distributeur Just for Games viennent en effet d'annoncer l'arrivée en France d'une nouvelle édition quadruples vinyles de la bande originale de The Witcher 3: Wild Hunt avec 35 pistes du jeu principal et 28 pistes supplémentaires tirées des extensions Hearts of Stone et Blood & Wine, pour un total de 120 minutes de musiques composées par Marcin Przybylowicz, Mikolai Stroinski, Piotr Musial et Percival Schuttenbach.

Cette édition avec quatre vinyles de la bande originale de The Witcher 3: Wild Hunt est déjà disponible en précommande, avec une version incluant des disques blancs à l'effet fumé, et une édition avec des vinyles blancs à l'effet rouge éclaté, affiché à 89,99 € à la Fnac. Il faudra quand même attendre le 18 juin 2021 pour mettre les mains dessus.

