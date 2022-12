NVIDIA : encore un nouveau pilote pour Portal avec RTX et The Witcher 3: Wild Hunt

NVIDIA enchaîne les publications de drivers pour les joueurs PC équipés de ses cartes graphiques. Le constructeur publie aujourd'hui un nouveau pilote pour accompagner la sortie de Portal avec RTX, nouvelle version du jeu de réflexion de Valve qui bénéficie désormais du DLSS 3, de Reflex et évidemment du ray-tracing.

Le driver est également là pour l'arrivée de la grosse mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt, attendue la semaine prochaine sur ordinateurs. Le titre de CD Projekt bénéficiera de pas mal de nouveautés techniques, voici la liste :

L'illumination globale RTX (RTXGI) ajoute l'éclairage extérieur par traçage de rayons plus immersif et réaliste ;

L'occlusion ambiante à base de rayons améliore l'ombrage autour des objets qui occultent la lumière ;

Les ombres à base de rayons améliorent la fidélité, la clarté et la visibilité des ombres ;

Les réflexions par traçage de rayons améliorent la précision et la qualité des réflexions sur les plans d'eau et autres surfaces réfléchissantes ;

Les paramètres Ultra+ augmentent les distances d'affichage, la densité du feuillage, les détails des personnages en arrière-plan, la qualité des ressources, etc ;

Les résolutions des textures sont augmentées et les environnements gagnent en détails géométriques. Le jeu ajoute également le DLSS 3 pour multiplier les performances et NVIDIA Reflex pour minimiser la latence.

Enfin, le pilote accompagne la sortie de Dominion Malta, le nouveau DLC de Jurassic World Evolution 2 réalisé par Frontier Developments en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, basé sur le dernier film en date. En plus de l'extension payante, tous les joueurs ont droit à une mise à jour gratuite rendant compatible le jeu avec le DLSS 3.

Vous pouvez télécharger le driver sur le site de NVIDIA ou via l'application GeForce Experience sur votre PC. The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition est disponible contre 10 € sur GOG.com.