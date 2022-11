Jurassic World Evolution 2 : direction la Méditerranée avec le DLC Dominion Malta

Frontier Developments continue de faire vivre Jurassic World Evolution 2 même après son premier anniversaire, les joueurs avaient pu découvrir à cette occasion la Zip Line, une nouvelle attraction gratuite. Mais le studio présente aujourd'hui la future extension jeu, encore une fois basée sur dernier film de la franchise.

Après Dominion Biosyn, voici Dominion Malta, un contenu additionnel réalisé en collaboration avec Universal Games & Digital Platforms qui se déroule avant les évènements du film Jurassic World : Le Monde d’après. Nous y retrouverons Cabot Finch, Kayla Watts, Soyona Santos, Lewis Dodgson et Barry Sembène (Omar Sy) sur la côte méditerranéenne pour y construire trois nouveaux parcs. Les développeurs détaillent :

Les Autorités et le Réseau Clandestin s'intéressant de près aux échanges, l'organisation avec laquelle les joueurs choisiront de s'allier débloquera des recherches et des possibilités supplémentaires, telles que des améliorations de couveuses, des lieux supplémentaires et plus encore. Les joueurs pourront passer d'une île à l'autre afin de gérer leurs installations dédiées aux dinosaures et utiliser de nouvelles fonctionnalités telles que le bateau cargo pour transporter des espèces d'une île à l'autre. Le tout nouvel Échange de Dinosaures permettra également aux joueurs d'acquérir davantage d'espèces, d'œufs et même de génomes, afin de créer et de développer un réseau rentable de parcs.

Grâce à une série de bâtiments inspirés du film, dont le nouveau Centre de Recherches, les joueurs pourront s'assurer que leurs installations se démarquent des autres, tandis que les nouveaux skins de véhicules et de nouvelles décorations donneront un aspect méditerranéen aux parcs des joueurs. En plus de tout cela, trois nouvelles îles, dont une possédant un lagon naturel, permettront aux directeurs de parc de créer des enclos spectaculaires pour leurs habitants préhistoriques.

En plus de la nouvelle campagne et d'un tout nouveau set de construction, un éventail de nouvelles espèces préhistoriques feront leur entrée en jeu. Le sauvage Atrociraptor est à la hauteur de son nom grâce à ses talents de chasseur, l'Oviraptor est une espèce omnivore possédant une mâchoire puissante ainsi qu’une crête unique. Ces nouvelles espèces impressionnantes côtoieront le petit Moros Intrepidus, l'un des plus petits tyrannosauroïdes ayant jamais existé, ainsi que le Lystrosaurus, dont les courtes défenses lui permettent de se nourrir de la flore environnante.

Jurassic World Evolution 2 : Dominion Malta Expansion propose également toute une gamme de skins et variantes de dinosaures authentiques de Jurassic World : Le Monde d’après, dont le formidable Allosaurus et le fulgurant Dimorphodon, ainsi qu'une skin couverte de cicatrices inspirée du film pour le saisissant Carnotaurus.