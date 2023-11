Jurassic World Evolution 2 : les dinosaures les plus féroces du Crétacé rajoutés

Frontier Developments n'est pas prêt d'abandonner Jurassic World Evolution 2, son jeu de gestion d'un parc de dinosaures dans l'univers de Jurassic Park accueille régulièrement du contenu inédit, qu'il soit gratuit ou payant. Et la semaine prochain, c'est un nouveau DLC rajoutant des dinosaures qui va débarquer.

Comme son nom l'indique, le DLC Cretaceous Predator Pack rajoute des dinosaures puissants du Crétacé, avec des noms imprononçables, qui vont pouvoir faire trembler les visiteurs des parcs des joueurs.

Les joueurs sont invités à découvrir la puissance de la période du crétacé et à ajouter quatre nouvelles espèces extraordinaires à leurs parcs. Ces imposants et menaçants dinosaures ne manqueront pas de captiver et de faire frissonner les visiteurs des parcs lorsqu'ils se battront pour la domination, ou qu'ils chercheront leur prochain repas.

Gigantoraptor, dont le nom signifie « Voleur Géant », est le plus grand Oviraptorosaure du crétacé supérieur. Avec son impressionnant manteau de plumes et ses jambes fines et agiles, le Gigantoraptor peut maintenir sa vitesse durant une longue période quand il chasse ses proies.

Reconnaissable immédiatement à sa bosse étroite distinctive, le Concavenator tire son nom de la forme unique de sa colonne vertébrale formée par deux grandes vertèbres. Le profil aérodynamique du Concavenator fait de ce chasseur féroce et rapide un ajout passionnant pour tout parc.

Utahraptor, un des plus grands Dromaeosauridé jamais découvert, est un prédateur intelligent et impitoyable à la silhouette intimidante. Originaire des landes rocailleuses du Utah, son superbe pelage de plumes et ses griffes en forme de faux mettra fin à la traque de toute proie.

Pour finir, les joueurs peuvent également introduire dans leurs parcs le Tarbosaurus, un chasseur gargantuesque. Inspiré par la série interactive spéciale d'Universal Pictures, Amblin Entertainment, et DreamWorks Animation sur Netflix, Jurassic World Camp Cretaceous : Hidden Adventure, ce théropode Tyrannosaurus unique aura besoin d'un enclos sécurisé pour protéger les visiteurs de ses puissantes mâchoires.

Le nouveau DLC arrive en même temps qu'une mise à jour gratuite, qui offre à tous les joueurs un éventail de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. La mise à jour apporte cinq nouvelles variantes à des espèces de dinosaures existantes, dont le Brachiosaurus (Jurassic Park III), le Pteranodon (Jurassic Park III), et l'Allosaurus (Jurassic World Dominion), tout comme de nouveaux décors, des blocs préconstruits pour le mode Bac-à-sable, et bien plus encore.