Jurassic World Evolution 2 : le Pack de Dinosaures tirés de La Colo du Crétacé se lance en vidéo

La franchise Jurassic Park connaît une seconde jeunesse avec les films Jurassic World, adaptés en jeux de gestion par Frontier Developments, qui a sorti le second volet l'année dernière. Mais la licence a aussi eu droit à une série d'animation sur Netflix, Jurassic World : La Colo du Crétacé.

Comme annoncé récemment, un nouveau Pack de Dinosaures est désormais disponible dans Jurassic World Evolution 2, basé sur La Colo du Crétacé. Ce DLC rajoute ainsi les carnivores Scorpius Rex et Monolophosaurus, et les herbivores Ouranosaurus et Kentrosaurus. En plus de cela, les joueurs peuvent découvrir huit nouvelles skins pour les espèces déjà présentes, à savoir Bumpy l'Ankylosaure, Toro le Carnotaure, Big Eatie le Tyrannosaure Rex, Baryonyx, Grim, Limbo et Chaos, sans oublier deux skins phosphorescents inspirés du Parasaurolophus Lux.

Le contenu est présenté dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus, et vous pouvez déjà retrouver Jurassic World Evolution 2 : La Colo Du Crétacé à 8,99 € chez Gamesplanet.