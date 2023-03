Jurassic World Evolution 2 : de nouveaux dinosaures rajoutés avec le Feathered Species Pack

Lancé depuis maintenant plus d'un an sur ordinateurs et consoles de salon, Jurassic World Evolution 2 continue d'accueillir du contenu additionnel avec des mises à jour gratuites, des extensions et de petits packs. C'est l'un d'eux qui est rajouté aujourd'hui, à savoir le Feathered Species Pack.

Comme son nom l'indique, ce DLC se focalise sur les dinosaures à plumes et permet de rajouter à votre parc d'attractions de nouvelles créatures : le Yutyrannus poilu, l'agile Jeholopterus, l'imposant Deinocheirus et le Sinosauropteryx avec une queue rayée. En plus de cela, tous les joueurs peuvent profiter d'une mise à jour gratuite rajoutant notamment de nouvelles galeries et dômes d'observation, un mode caméra cinématique ou encore des variantes de tyroliennes.

Jurassic World Evolution 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, tout comme le DLC Feathered Species Pack. Vous pouvez retrouver le jeu et ses extensions sur Gamesplanet à -10 %.