Jurassic World Evolution 2 : de nouveaux dinosaures bientôt ajoutés par un DLC inspiré de la série animée La Colo Du Crétacé

Lancé en fin d'année dernière, Jurassic World Evolution 2 a déçu Frontier Developments en termes de ventes malgré le fait qu'il ait à priori séduit plus d'un million de joueurs, mais ce n'est pas pour autant que le jeu de gestion d'un parc rempli de dinosaures va être lâché de sitôt par ses développeurs. Nous en avons la preuve aujourd'hui avec l'annonce d'un Pack de Dinosaures Jurassic World Evolution 2 : La Colo Du Crétacé, en référence à la série d'animation disponible sur Netflix.

Ce DLC sera commercialisé dès le mardi 8 mars au prix de 9,99 € sur l'ensemble des plateformes où Jurassic World Evolution 2 est disponible (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via l'Epic Games Store et Steam) et ajoutera donc plusieurs créatures aperçues dans la série coproduite par Universal Pictures, Amblin Entertainment et DreamWorks. Au programme, deux dinosaures inédits que sont le Scorpius Rex et le Monolophosaurus, deux variantes d'herbivores, l'Ouranosaurus et le Kentrosaurus, 8 skins permettant de recréer les personnages de Bumpy l'Ankylosaure, Toro le Carnotaure, Big Eatie le Tyrannosaure Rex et les trois Baryonyx Grim, Limbo et Chaos, ainsi deux apparences brillant dans le noir, inspirées par le Parasaurolophus Lux.

Le Scorpius Rex, une des premières créations hybrides du Dr Henry Wu, est un carnivore terrifiant caractérisé par des yeux rouge sang, des écailles noir charbon, des pics proéminents et des dents aiguisées et irrégulières. Connu pour sa nature agressive, il a été à l’origine jugé incompatible à l’exposition aux invités et ne manquera pas d’attirer les foules. Nommé d'après la crête unique qui orne le sommet de son crâne, le Monolophosaurus est un carnivore de taille moyenne venant de la période du milieu du Jurassique doté de dents et de griffes acérées. La crête du Monolophosaurus permet d’intensifier ses rugissements, ce qui facilite ainsi la communication. L'Ouranosaurus, un herbivore pacifique vivant en troupeau et doté de ses grandes épines, caractéristiques qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des visiteurs du parc, et le Kentrosaurus, ce dinosaure paisible dont les pointes à l'allure mortelle ne lui servent qu'à se défendre.

Par ailleurs, une mise à jour gratuite ajoutera dans le même temps la fonctionnalité d'Inspection d'Espèces pour admirer nos dinosaures en vue à la première personne comme si nous y étions, mais aussi des arbres et diverses modifications pour le mode Bac à sable et bien plus encore.

